Ločnikar bronast na še drugem letošnjem mladinskem prvenstvu

EP za mladince in mlajše člane v Solkanu

Celjski kajakaš Jan Ločnikar je v letošnji sezoni osrednje ime slovenske mladinske reprezentance v slalomu. Po dobrih nastopih v preteklih letih je letos naredil korak naprej in se na še drugem mladinskem prvenstvu povzpel na zmagovalni oder. Na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Solkanu je bil bronast.

Drugo slalomsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v letošnji sezoni, ki je organizirano v Sloveniji, in druga kolajna za Jana Ločnikarja. Kajakaš celjskega kluba je v začetku julija v Tacnu priveslal do bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu, tokrat pa je v svojo zbirko dodal še kolajno enakega leska z evropskega prvenstva. Na progi je bil Jan izjemno hiter, a je žal naredil dotik, ki mu je prinesel dve kazenski sekundi.

Ločnikar je za zmagovalcem zaostal slabi dve sekundi. Foto: Nina Jelenc

Po prihodu z vode je bil jezen, saj mu je prav ta dotik odnesel naslov mladinskega evropskega prvaka, a po podelitvi kolajn najboljšim je že bil boljše volje: "Medalja je medalja, vesel sem vsake. A bilo bi lepo, če bi bila zlata. Bronasto že imam doma. Vožnja je bila dobra, popraviti bi se sicer dalo kar precej stvari, a sem zadovoljen. Čez zimo smo delali dobro, dobro sem se pripravil. Da smo dobro pripravljeni je zadolžen Aleš Kuder. Sedaj me čakata kakšna dva tedna odmora, potem pa dalje," je povedal Ločnikar. Za zmagovalcem Čehom Martinom Rudorferjem je zaostal za 1,93 sekunde, drugi pa je bil Rus Egor Smirnov.

V finalu kajakašev mladincev je veslal še Urban Gajšek in bil dvanajsti (na EP v finalu kajakašev vesla najboljših 15 iz polfinala). Atej Zobec Urbančič je na svojem prvem mladinskem prvenstvu priveslal do 25. mesta.

Hočevarjeva do petega mesta

V konkurenci kajakašic do 23 let je bila po polfinalu v izvrstnem položaju Eva Alina Hočevar, saj je dosegla drugi čas, a se ji v finalu vožnja ni posrečila tako kot bi si želela, tako da je z nekaj več kot štirimi sekundami in pol zaostanka za zmagovalko osvojila končno peto mesto.

Eva Alina Hočevat Foto: Nina Jelenc

V polfinalu je veslala Zala Zanoškar in bila na koncu 17. Zmagala je Poljakinja Klaudia Zwolinska, ki je prikazala izjemno vožnjo, saj je kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama najbližjo zasledovalko prehitela za skoraj štiri sekunde. Druga je bila Slovakinja Sona Stanovska, tretja pa Čehinja Tereza Fišerova.

V konkurenci kajakašev do 23 let smo imeli v igri za kolajno dva tekmovalca. Na koncu je bil Tine Kancler osmi, Ulan Valant pa deveti. 14 stotink sekunde je od finala ločilo Lana Tominca, ki je bil 17. Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Čeh Jakub Krejči, drugi je bil Francoz Anatole Delassus, tretji pa Britanec Christopher Bowers.

Skokova sedma, Pinteričeva deseta

Dve predstavnici smo imeli še v finalu kajakašic mladink, obe sta v letošnji sezoni prvič članici mladinske reprezentance. Ula Skok je priveslala na sedmo mesto, Naja Pinterič pa je bila deseta. Za dvojno slovaško zmagoslavje sta poskrbeli Zuzana Pankova in Ivana Chlebova, tretja pa je bila Francozinja Emma Vuitton.

Ula Skok je zaostala le za šestimi sovrstnicami. Foto: Nina Jelenc

V večernem delu tekmovanja smo spremljali še odločilne tekme v ekstremnem slalomu na divjih vodah. Ta je prvič v zgodovini del evropskih prvenstev. Slovenci smo imeli v glavnem delu tekmovanja dva predstavnika. Marko Petek je med kajakaši do 23 let prišel do polfinala, kjer pa je obstal in zasedel končno osmo mesto. V tej kategoriji si je še drugi naslov evropskega prvaka danes priveslal Čeh Jakub Krejči, drugi je bil Švicar Dmitri Marx, tretji pa Španec Manuel Ochoa.

Naja Pinterič je osvojila končno 11. mesto. Foto: Nina Jelenc

Med kajakašicami mladinkami je nastopila Naja Pinterič. V četrtfinalu je bila v svoji skupini tretja, v polfinale pa sta napredovali prvi dve tekmovalki. Na koncu je bila enajsta. Naslov mladinske evropske prvakinje v ekstremnem slalomu si je priveslal Čehinja Tereza Kneblova, druga je bila Poljakinja Dominika Danes, tretja pa Slovakinja Zuzana Pankova.

V nedeljo se bo prvenstvo zaključilo s polfinalnimi in finalnimi vožmnjami kanuistk in kanuistov v obeh starostnih kategorijah. Slovenske barve v polfinalu bodo zastopali Lea Novak, Juš Javornik, Tine Kancler, Asja Jug, Sara Belingar in Naja Pinterič.