Dvoršakova brez finala na EP

Slovenska strelka Živa Dvoršak se je na evropskem prvenstvu v Bologni krčevito borila za preboj v veliki finale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. V skoraj triurnem strelskem maratonu je zadela 1172 krogov, od tega 393 v klečečem in ležečem ter 386 krogov v stoječem položaju, kar je na koncu zadostovalo za 18. mesto.

Na današnji tekmi sta nastopili še dve slovenski strelki: Urška Kuharič je s 1154 krogi osvojila 57., Klavdija Jerovšek pa s 1145 krogi 63. mesto.

V veliki finale so se prek današnjih kvalifikacij prebile Švicarka Nina Christen, Srbkinja Sanja Vukašinović, Norvežanki Jenny Stene in Jeanette Hegg Duestad, Rusinja Polina Horoševa, Belorusinja Marija Martinova, Srbkinja Andrea Arsović in Danka Stine Nielsen.

Slovenija je ekipno tekmo s 3471 krogi končala na 14. mestu. Z novim svetovnim in evropskim rekordom je slavila Norveška (3531), druga je bila Rusija (3519), tretja pa Nemčija (3512).

Naslednje leto bo imela še dve priložnosti

Današnja tekma v Bologni je bila za Dvoršakovo, ki se je na letošnjih tekmah za svetovni pokal dvakrat prebila v veliki finale, letošnja zadnja priložnost za pridobitev olimpijske kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Slovenska strelska reprezentanca z zračnim in malokalibrskim orožjem še nima zagotovljenega nastopa na igrah v deželi vzhajajočega sonca. Drugo leto bo imela še dve priložnosti: najprej na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem med 23. februarjem in 3. marcem v poljskem Vroclavu, nato pa še na olimpijskih kvalifikacijah med 17. in 28. majem v češkem Plznu.

