Slovenski kajakaši evropski prvaki

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Skopju osvojila drugo medaljo. Po sredinem srebru Simona Ovna v posamičnem klasičnem spustu so danes kajakaši Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar postali ekipni evropski prvaki v spustu. Kajakašice so bile šeste.

V klasičnem spustu na reki Treski v kanjonu Matka so Oven, Žnidarčič in Urankar postavili najboljši čas dneva in se veselili ekipnega naslova evropskih prvakov. S tem so ponovili uspeh izpred šestih let, ko so na EP na istem prizorišču že pokorili vso konkurenco, takrat sicer v središču mesta na reki Vardar.

Slovenska trojica je bila 2,39 sekunde hitrejša od Belgijcev Lea Montuleta, Jorena Bogaertsa in Kiliana Meersmansa, Čehi Adam Satke, Jan Šindelar in Filip Novak pa so zaostali 2,80 sekunde.

"Še posebej sem zadovoljen zato, ker v klasiki nisem imel kolajne že nekaj let. Tudi pred šestimi leti smo tu zmagali. Imeli smo zelo dobro taktiko, danes pa je bila podobna. Ko smo prišli v cilj, je bil čas zelo dober, zato smo vedeli, da bomo blizu medalji, nismo pa vedeli, če bo dovolj, saj je bilo na startu še veliko ekip. Na koncu je bilo tesno, a kot kaže, se je Anžetu in meni obrestovalo, da včeraj nisva tekmovala in se spočila," je za Kajakaško zvezo Slovenije dejal Žnidarčič.

"Odveslali smo točno tako, kot smo si zadali pred tekmo. Veslal sem prvi, razbijal valove in delal val Nejcu in Anžetu, tako da sta imela za mano dober val in sta lažje veslala." Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Urankar bo tako kot Žnidarčič v nadaljevanju prvenstva tudi med glavnimi slovenskimi aduti za kolajno v sprintu. "Smo uigrana ekipa. Letos smo znova presenetili v klasiki. S starta smo šli močno, saj smo si za cilj zastavili, da že v zgornjem delu naredimo čim večjo razliko, da nas ne bi v zadnjem delu kakšna druga ekipa ujela. Šlo je po načrtu," je ocenil Urankar.

Oven je leta 2017 prav tako osvojil posamično srebro v klasiki, nato pa še ekipno zlato skupaj z Žnidarčičem in Urankarjem. "Odveslali smo točno tako, kot smo si zadali pred tekmo. Veslal sem prvi, razbijal valove in delal val Nejcu in Anžetu, tako da sta imela za mano dober val in sta lažje veslala," je tekmo opisal Oven.

Slovenke šeste

V konkurenci kajakašic so slovenske barve zastopale Ana Šteblaj, Sara Globokar in Nika Ozimc. Tekmovalke ljubljanskega kluba so v cilj priveslale s šestim časom preizkušnje. Zmagale so Nemke Sophia Schmidt, Marlene Wesseling in Lisa Koestle. Drugo mesto so osvojile Francozinje, tretje pa Italijanke.

Pred tekmovalci sta še dva dneva v Severni Makedoniji, čakajo jih preizkušnje v sprintu, ki so najmočnejše slovensko orožje. V petek bodo na sporedu posamične kvalifikacije, v soboto pa posamične finalne tekme in ekipne tekme v sprintu.