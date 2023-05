Oven kot pred šestimi leti, srebrn v Skopju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Že s štarta je bilo treba iti kar na polno, ker je bila klasika kar kratka in močan tok. Ampak mislim, da je bila moja vožnja v redu, Maxence je bil pač boljši in mu čestitam," je dejal Simon Oven po nastopu. Dodal je, da ga je malo skrbelo, ali bo zdržala natrgana mišica. "Mišica se še ni zarasla, ker je bila precej natrgana. Vse dni pred tekmo sem imel to v glavi, kaj bo, če se strga. Ampak je zdržala, tako da sem zadovoljen." V Skopju je srebro v klasiki na EP osvojil že leta 2017.

Tjaš Til Kupsch je bil med kajakaši 14., medtem ko Anže Urankar in Nejc Žnidarčič preizkušnje nista končala.

Med kanuisti je bil Blaž Cof osmi, Nejc Gradišek pa 17. Francozi so slavili dvojno zmago, prvi je bil Theo Viens, drugi pa Charles Ferrion. Nemcu Normenu Webru je pripadel bron.

V konkurenci kajakašic je bila Ana Šteblaj 12., Sara Globokar 22., Nika Ozimc pa zadnja, 24. Zmagala je Belgijka Laurane Sinnesael pred Nemko Sophio Schmidt in Francozinjo Lise Vinet.

Med kanuističnimi dvojci Cof in Gradišek nista končala nastopa, tudi v tej konkurenci pa so Francozi pobrali zlato in srebro.

V četrtek bodo na sporedu ekipne tekme v klasičnem spustu, v petek kvalifikacije sprinta na divjih vodah, v soboto pa borba za kolajne v sprintu s posamičnimi finali in ekipnimi tekmami.