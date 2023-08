Klančarjeva suvereno v finale EP, do finala tudi Fainova in Boškan

Drugi dan evropskega plavalnega prvenstva do 23 let so se v finale uvrstili trije slovenski predstavniki. Neža Klančar je bila suverena na 50 metrov prosto, Katja Fain in Sašo Boškan pa bosta med finalisti v disciplini 400 metrov prosto.

Neža Klančar je svoj uvodni nastop na prvenstvu opravila suvereno in s časom 25,01 na 50 m prosto le pet stotink sekunde zaostala za najhitrejšo v kvalifikacijah, so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.

"Če sem iskrena, nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Šla sem na štart, skočila, uživala in odplavala. Soliden rezultat. V finalu bi rada to še izboljšala in bomo videli, kam me to pripelje," je dejala Klančarjeva.

Katja Fain je bila s 4:21,05 v disciplini 400 metrov prosto 6., Sašo Boškan se je v isti preizkušnji s 3:53,94 med finaliste prebil kot rezerva.

Včeraj bronasta Janja Šegel (v disciplini 200 m prosto) je danes na 100 metrov hrbtno zasedla 10. mesto, 10. je bila tudi Tina Čelik na 100 metrov prsno, do finala ji je z 1:09,54 zmanjkalo vsega desetinko sekunde.

V disciplini 200 metrov delfin je Tia Primc osvojila 16. mesto, Hana Sekuti 18., Jaka Pušnik pa 23. Jaš Berložnik je svoj nastop na 400 metrov mešano pred najhitrejšo popoldansko skupino končal na 9. mestu.