Encijani napredovali v konferenco 1 jug evropskega ragbija

Slovenski ragbi slavi veliki uspeh. Po sobotnih obračunih je slovenska ragbi reprezentanca napredovala na prvo mesto konference 2 jug evropskega pokala narodov REIC. Encijani so na stadionu Oval v Guncljah premagali Slovake, v korist Slovenije pa se je razpletla tudi tekma med Srbijo in Andoro, tako da se Slovenija seli v višjo skupino.

Za napredovanje v višjo skupino bi morali Encijani zmagati z bonus točko, Srbi pa v Andori izgubiti. Ravno to se je tudi zgodilo. Andora je Srbijo premagala s 30:0, hkrati pa je visoka zmaga Slovenije prinesla napredovanje v višji rang tekmovanja, kamor so se Encijani sedem let trudili prebiti.

Encijani so bili za razred boljši od Slovakov. Izid polčasa je bil 44:5, končni rezultat 91:5, kar je najvišja razlika Slovenije na mednarodnih tekmah.

Vsi slovenski igralci so se zelo dobro odrezali in ljubitelje ragbija, ki so se zbrali ob stadionu v ljubljanskih Guncljah, navduševali z lepimi akcijami in prodori.

Nasprotnikom so zadali kar 14 zadetkov in si s tem zagotovili bonus točko, kar je pomenilo, da se je Slovenija s tretjega premaknila na prvo mesto skupine. Na tekmi sta sočasno zaigrala tudi Igor in Gal Okič. Oče in sin.

Slovenija se bo kot prvouvrščena konference 2 jug evropskega pokala narodov REIC pod okriljem Evropske rugby zveze preselila v konferenco 1 jug.

V višji skupini Slovenijo pričakujejo Hrvaška, Ciper, Izrael in Češka, vendar se to lahko še spremeni, saj Evropska rugby zveza napoveduje nekatere spremembe pri formacijah skupin.

Napredovanje v višjo skupino prinaša veliko izzivov za slovenski rugby. Trenutna generacija se že stara, težave pa so s podmladkom, tako da bo vodstvo moralo narediti veliko pri širitvi baze igralcev, je sporočil sekretar Rugby zveze Slovenije Aleksander Jug.

