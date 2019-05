Slovenija proti Slovaški starta na vse, hkrati pa v igri Guinnessov rekord

Slovenska ragbi reprezentanca pili še zadnje taktične podrobnosti pred soboto, ko ob 14. uri na igrišču Oval v Stanežičah pri Ljubljani gosti ekipo Slovaške. Kot podarja direktor Encijanov Robert Puconja, za Slovenijo nič drugega kot visoka zmaga sploh ne pride v poštev. "Ne gremo na vse ali nič. Na vse gremo," je odločen Puconja.

Za napredovanje v višji rang evropskega pokala narodov morajo Slovenci Slovaško premagati z vsaj tremi zadetki prednosti, obenem pa Srbija na gostovanju ne sme premagati Andore. Upanje, da to ni nedosegljivo, daje dejstvo, da za Andoro nastopajo igralci iz močnih francoske in španske lige. Po drugi strani pa bodo Sloveniji zopet priskočili na pomoč njeni legionarji.

Trije od petih angleško-slovenskih bratov Skofič, Max, Jack in Frankie ter visokorasli avstralski Slovenec, ki trenutno igra v Angliji, Michael Kovacic, bodo tokrat okrepili Encijane.

Peterica bratov Skofič so si pred leti prislužili vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, ker so kot prvih v zgodovini ragbija nastopili skupaj v tekmi za kako reprezentanco. Po sobotni tekmi pa se obeta nov vpis slovenskega ragbija v slavno knjigo rekordov. V Guinnessovi knjigi rekordov pričakujejo zapisnik in video posnetek, ki bosta dokazovala, da sta za reprezentanco skupaj zaigrala oče in sin. Igor in Gal Okič, ki sta sicer soigralca v ragbi klubu Ljubljana, sta na selektorjevem seznamu, Gal bo najverjetneje začel v prvi petnajsterici, 50-letni Igor pa bo na svojo priložnost čakal na klopi za rezervne igralce. Skupaj sta igrala že večkrat, a tokrat so zanju izvedeli tudi v Guinnessu.