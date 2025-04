Ela Polak zmagovalka turnirja MTM Narodni dom

V Ljubljani sta se v konkurenci blizu 300 tekmovalk iz več kot 20 držav predstavili tako slovenska članska kot mladinska reprezentanca. Članice, pri katerih so nastopile vse najboljše - Jekaterina Vedenejeva si je po olimpijskih igrah vzela nekoliko daljši premor -, že junija čaka evropsko prvenstvo.

Ela Polak prvo ime turnirja

Prvo ime turnirja je bila Ela Polak, ki je mnogobojski zmagi v današnjih finalih dodala še štiri kolajne. Najboljša je bila s trakom ter srebrna z obročem, žogo in s kiji.

"Ta turnir je eden izmed težjih v sezoni, saj poteka zelo intenzivno v treh dneh. V petek sem šla takoj po šoli na tekmo. Kljub temu se mi zdi, da sem tekmo dobro izpeljala in sem zelo zadovoljna," je za STA po finalnih nastopih povedala najboljša posameznica letošnjega turnirja, katere ime bo zdaj med zmagovalkami MTM zapisano v družbi številnih olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakinj.

"To mi pomeni res veliko, saj se tudi jaz počutim, da sodim v ta boljši rang tekmovalk. Takšnega uspeha sploh nisem pričakovala, če sem povsem iskrena, a se je na koncu ves trud poplačal in sem zelo vesela," je dodala slovenska reprezentantka. V finalih je atraktivne nastope prikazala tudi Krašovec, ki je zmagala z žogo, z obročem pa je bila tretja.

Alja Ponikvar še okreva po resni poškodbi noge

Turnir MTM Narodni dom je morala izpustiti ena najbolj obetavnih slovenskih ritmičark, mladinska svetovna podprvakinja s kiji Alja Ponikvar, ki je z novim letom in novim olimpijskim ciklom prestopila v člansko kategorijo. Ponikvar še okreva po resni poškodbi noge. Kot je povedala, ji je bilo zelo težko domač turnir spremljati kot gledalka.

Mladinska svetovna podprvakinja s kiji Alja Ponikvar je z novim letom in novim olimpijskim ciklom prestopila v člansko kategorijo. Foto: Bor Slana/STA

"Res je bilo težko spremljati turnir, saj bi precej raje tekmovala. Sem pa vesela, da so punce dobro tekmovale. Rada bi se jim pridružila, vendar zaradi poškodbe še ne smem noge obremenjevati na polno. Sem pa že na koncu okrevanja in komaj čakam, da spet začnem. Moja velika želja je nastop na državnem prvenstvu 18. maja, saj je nato že junija na sporedu evropsko prvenstvo," je svoje cilje razgrnila lanska zmagovalka MTM.

Mladinke pa se borijo za mesta v reprezentanci za svetovno prvenstvo. Najboljša Slovenka je bila po pričakovanjih Urša Kračman, ki je osvojila bronasto kolajno v mnogoboju, v današnjih finalih pa je bila še srebrna z žogo in s kiji. Zmagala je Poljakinja Maria Shibanova. Poleg Kračman so se kandidatke za SP zvrstile na naslednja mesta: Una Mijić je bila sedma, Paula Loboda 16., Ida Finsgar 22., Brina Namurš 26., Lorena Buser pa 29.

"Slovenska ritmika se dviguje tudi na mednarodni ravni"

"Z izvedbo turnirja smo zelo zadovoljni, saj so naše tekmovalke vse posegle po medaljah in to kaže trend, da se slovenska ritmika dviguje tudi na mednarodni ravni. Seveda ni bilo vse popolno, vendar imamo še nekaj mesecev do glavnih tekem," je dejala strokovna vodja Lena Jakubovska.

Vodja tekmovanja Ana Rebov je dodala, da ima ljubljanski turnir MTM po svetu tolikšen ugled, da so morali v Narodnem domu zapreti prijave in uvesti čakalno vrsto. "Tudi letos je bilo ogromno prijav, preko 300, tako da smo imeli celo čakalno vrsto. Tudi odzivi delegacij po tekmovanju so zelo pozitivni, pravijo, da se z veseljem vračajo, vsi pa nekako namigujemo to, kar mi potiho upamo, da bi v kratkem lahko organizirali svetovni pokal, tako kot se že dolga leta organizira v športni gimnastiki," je dejala Rebov.

"Mi kot ekipa Narodni dom smo pripravljeni v veliki meri sodelovati, glede na veliko kakovost slovenskih tekmovalk, ki imajo najvišje cilje, menim, da bi bila to tudi zanje lepa nagrada," je še poudarila vodja tekmovanja.

Preberite še: