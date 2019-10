Dvojni uspeh slovenskih predstavnikov na ekipnem EP v šahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski šahisti so se odlično odrezali. Foto: Vid Ponikvar

Tretji krog ekipnega evropskega prvenstva v šahu v Gruziji je prineslo dvojni slovenski uspeh. Dekleta so bila z 2,5:1,5 boljše od Nemčije, moška vrsta pa je premagala Moldavijo s 3:1 in se oddolžila za lanski poraz na šahovski olimpijadi.

Točki za slovensko žensko vrsto sta z belimi figurami priborili Lara Janželj in Teja Vidic, remizirala je Laura Unuk. Med šahisti sta zmagala sta čelna igralca Luka Lenič in Jure Borišek, remizirala pa Matej Šebenik in Jan Šubelj.

