V Batumiju zmaga za šahistke, poraz za šahiste

Pri dekletih so celo točko osvojile Lara Janželj, Ivana Hreščak in Teja Vidic, izgubila pa je Laura Unuk. Člani so po dolgem boju klonili proti Ukrajini. Remizirala sta Matej Šebenik in Jan Šubelj, izgubila pa Luka Lenič in Jure Škoberne.

Na ekipnem EP nastopa 40 moških in 32 ženskih reprezentanc. V 1. krogu so dekleta izgubila proti drugi ekipi Gruzije, fantje pa so premagali Škotsko.

