Vse od sredine septembra je v Ljubljani potekalo tretje državno prvenstvo v snookerju. Po zmagi v letu 2018 se je v prvenstvo vrnil Miha Zajc in v polfinalu z rezultatom 5:1 premagal lanskoletnega državnega prvaka Klemna Šoraka, tretje mesto pa je pripadlo dvema, in sicer Klemnu Berusu in Simonu Razložniku, ki se je v tekmovalne vode vrnil po skoraj desetletju premora. Snooker tudi sicer postaja vse bolj privlačen način sprostitve, zato se ob zgolj petih slovenskih mizah zbira čedalje več biljardistov.

Snooker na pogled laičnemu opazovalcu deluje enako kot biljard, a je resnica zelo daleč od tega, pravijo biljardisti. Ne le, da je na mizi poleg barvnih še 15 rdečih krogel, tudi miza je veliko večja, žepi pa manjši, igra je tehnično bolj zahtevna. Tudi zato se na tem tekmovanju med seboj običajno pomeri manj tekmovalcev kot pri drugih panogah.

Letos je tekmovanje potekalo v znamenju mask in razkužil, a je bilo po dolgem premoru brez tekmovanj zaradi pandemije koronavirusa, biljardistom zelo dobrodošlo. Državno prvenstvo v okviru Biljardne zveze Slovenije se je v celoti odvijalo v Biljardnici Kaval in je bilo kot običajno razdeljeno na kvalifikacijski in finalni del, potekalo pa po sistemu enojne eliminacije.

V četrtfinalu so se izmed 12 tekmovalcev že znani nosilci Klemen Šorak, Matej Dakol Korošin, Tomaž Gabrijelčič in Boštjan Marolt pomerili z Miho Zajcem, Simonom Razložnikom, Klemnom Berusom in Maticem Jontezom.

12 tekmovalcev je igralo po sistemu: kvalifikacije – best of 5, četrtfinale – best of 7, polfinale – best of 7, finale – best of 9.

Šorak v finalu Zajcu vzel le tretji niz

V sobotnem polfinalu so se v Biljardnici Kaval v Ljubljani pomerili Klemen Šorak s Klemnom Berusom ter Miha Zajc in Simon Razložnik, v včerajšnji finale pa sta se prebila Šorak in Zajc.

Šorak je v napeti igri tesnih izidov Zajca premagal le v tretjem nizu, sicer pa je slednji z rezultatom 5:1 po letu premora Šoraku prevzel zmago in ponovno proslavil naslov državnega prvaka.

Klemen Šorak velja za izjemnega igralca in težkega nasprotnika. Naslov državnega prvaka je osvojil v sezoni 2019. Foto: Metka Prezelj

Manjše krogle, manjši žepi, veliko večja miza in veliko večji izziv

Zajc se je v sezoni 2018 tekmovanja v snookerju udeležil prvič, do tedaj ga ni igral, zato je bil kot novo ime na prvenstvu toliko večje presenečenje.

"Snooker na pogled deluje enako kot biljard, a je resnica povsem drugačna. Manjše krogle, manjši žepi in veliko večja igralna površina so ključni razlogi, da je snooker precej bolj zahtevna igra iz tehničnega in tudi strateškega vidika," pojasnjuje Zajc, ki se je sicer udeležil tudi nekaterih turnirjev v biljardu v tujini, leta 2016 in 2018 pa kot član slovenske reprezentance Slovenijo zastopal tudi na evropskem prvenstvu.

Takšna je pravilna začetna postavitev krogel pri snookerju. So manjše, drugačna je palica, miza je veliko večja in žepi na njej manjši, zato snooker od igralca zahteva izjemno natančnost. Foto: Metka Prezelj

Snooker ga je navdušil zaradi kompleksnosti, zato ga je začel po osvojenem naslovu državnega prvaka v letu 2018 redno trenirati, se o njem izobraževati in spremljati večja tekmovanja.

"Naslednje leto žal nisem mogel braniti naslova, saj se je urnik pokrival z biljardnim tekmovanjem v tujini, letos pa mednarodnih tekmovanj zaradi pandemije praktično ni, tako da sem se z veseljem znova prijavil in odigral državno prvenstvo," pojasnjuje Zajc, ki prizna, da je bila zanj v veliki meri dodatna motivacija tudi nova palica.

"Palica je edinstvena zaradi materiala, saj je v večjem delu izdelana iz karbona, za razliko od klasičnih lesenih. Dobil sem jo tik pred pričetkom tekmovanja, zato so bila tudi moja pričakovanja temu primerna. Primarni cilj je bil preboj skozi kvalifikacije in uvrstitev v četrtfinale in ko mi je to uspelo, je rezultatski pritisk skoraj izginil. V polfinalu sem glede na razpored pričakoval Dakola, a ga je pred tem izločil moj klubski kolega Razložnik, kar je definitivno letošnje najprijetnejše presenečenje," je po tekmovanju povedal Zajc.

Po napetem polfinalu v soboto je Zajc uspel zbrati dovolj energije za finalni obračun z lanskoletnim prvakom Šorakom.

"Zmaga na državnem prvenstvu mi pomeni veliko več kot tista iz 2018, ker sem tokrat nastopil kot eden izmed favoritov in ker sem v nastop vložil veliko več truda kot takrat," je bil vidno zadovoljen Zajc, ki pravi, da je v letošnjem letu sicer opazil napredek pri večini tekmovalcev.

V celi Sloveniji le pet vedno bolj zasedenih snooker miz

"Tudi v biljardnicah so sicer redke snooker mize vedno bolj zasedene. V Ljubljani imamo denimo samo dve tovrstni mizi, kar precej omejuje razvoj tega športa v regiji. Kar se tiče števila ljubiteljskih snookerašev, se trend izboljšuje, je pa odgovornost na organizatorjih, da te posameznike privabijo tudi na tekmovanja," je po osvojenem drugem naslovu v dveh svojih državnih prvenstvih še zaključil Zajc.

Da število igralcev počasi, a vztrajno raste, opaža tudi organizator in sicer eden od letošnjih favoritov za zmago Matej Dakol Korošin, a hkrati dodaja, da število snooker miz še vedno ostaja enako.

Miha Zajc je na svojem drugem državnem prvenstvu v snookerju že drugič osvojil naslov državnega prvaka. Foto: Metka Prezelj "Večinoma najdemo eno snooker mizo na biljardnico, skupaj pri zadnjem pregledu pa je le pet miz v celi Sloveniji. Glede na razmere in število prostovoljcev bi ocenil trenutni položaj kot zadovoljiv, saj se je v zadnjih letih nivo igre dvignil, baza tekmovalcev pa se je povečala. Tako bi se lahko zgodilo, da bomo v nekaj letih imeli tudi tekmovalca na evropskem nivoju. Pri tem bi izpostavil predvsem dva tekmovalca Miho Zajca in Klemna Šoraka. Velik potencial ima tudi ženska predstavnica, Ana Gradišnik, če se bo odločila za igranje snookerja, ki pa ima že sedaj veliko uspehov iz biljarda na evropskem in svetovnem nivoju," pravi Dakol Korošin.

Tekmovanja pomembna za selekcijo in vir dohodka

Kot pojasnjuje v nadaljevanju, so takšna tekmovanja v Sloveniji pomembna za zvezo predvsem zato, da lahko vsako leto določi najboljše igralce in jim da možnost nastopa tudi na evropskem prvenstvu.

"Hkrati pa so tekmovanja glavni vir prihodkov, s katerimi se poplačajo članarine krovnim zvezam in sofinanciranje udeležbe na evropskem prvenstvu. Po svetu pa so za večino profesionalnih igralcev glavni vir dohodka," pojasnjuje eden najboljših igralcev snookerja pri nas.

V letu 2021 liga tekmovanj skozi celo leto

Kot je napovedal, v letu 2021 pripravljajo ligo, s katero bodo igralci dobili možnost tekmovanj skozi celo leto, na ta način pa bodo tudi biljardnice gostile več tekem in s tem promovirale šport.

"Kar se pa tiče števila igralcev na državnem prvenstvu, pa bi lahko celo presegli število tekmovalcev v primerjavi z biljardom, če bi imeli na voljo osem ali več snooker miz na enem mestu. Tako bi namreč lahko organizirali tekmovanje v enem ali dveh dnevih, sedaj pa lahko poteka tudi več mesecev in takomarsikoga odvrne od sodelovanja na tekmovanju," Dakol Korošin pojasni drug vidik pomanjkanja snooker miz.

Mize so v biljardnicah redkost predvsem zaradi svojih zahtev. Zaradi velikosti dražje, dražje je njihovo vzdrževanje, saj je zamenjava kakovostnega platna zaradi velike površine velik strošek. Prav tako zahtevajo veliko prostora. Velike so 3,6 krat 1,8 metra in za nemoteno igro mora biti prostor velik vsaj 7 krat 5 metrov.

Za rojstni dan dobil palico, ki ga je po desetletju spet pripeljala na tekmovanje

Presenečenje letošnjega tekmovanja je bil tudi povratek izkušenega bijardista Simona Razložnika, ki se je pred desetimi leti redno udeleževal tekmovanj. Na tokratnem tekmovanju je premagal Dakola Korošina, premoč pa je moral priznati Zajcu in poleg kolega Klemna Berusa osvojil tretje mesto.

"Deset let nazaj sem še redno nastopal na ligaških in državnih tekmovanjih v biljardu, šest let nazaj pa se je z ženo in hčerko začelo družinsko življenje in tako biljard, seveda, ni bil več v prvem planu. Lani sem za rojstni dan dobil palico za snooker, blizu doma se je odprla biljardnica, v kateri je tudi snooker miza in sem se začel "žogati". Malo me je zagrabila nostalgija po tekmovanjih in sem se prijavil," pojasnjuje letošnjo udeležbo, ki je navdušila tudi marsikaterega njegovega soigralca.

Simon Razložnik, Miha Zajc in Klemen Šorak so zasluženo osvojili tretje, prvo in drugo mesto na letošnjem državnem prvenstvu. Biljardisti so sicer maske uporabljali pred in po igri, med igro pa zaradi velike razdalje do sotekmovalca, mask v sicer praznem prostoru niso potrebovali. Ob podelitvi so jih odložili za namen fotografije. Foto: Metka Prezelj

Pričakovanj pred tekmovanjem ni imel, saj ni vedel v kakšnem stanju je slovenski snooker.

"Vedel sem, da lahko kakšnemu favoritu povzročam težave. Kot se je izkazalo, sem pred državnim prvenstvom kar nekajkrat igral oziroma treniral z Mihom - novim državnim prvakom - in ugotovil, da je moja igra primerljiva z njegovo. Zaradi tega sem najbolj zadovoljen," je po tekmovanju povedal Razložnik, za katerega je bilo največje presenečenje tekmovanja prav osvojeno tretje mesto.

Igranje snookerja kot izpušni ventil za stres

Kot pravi Razložnik, je snooker zanj - zaradi večje zahtevnosti in precej bolj taktičnega načina igre kot pri biljardu - kraljevska disciplina med igrami s kroglami na mizi.

"Seveda pa še vedno z največjim veseljem odigram partijo biljarda, včasih tudi karambola. Pri mojih rosnih 47 letih je snooker predvsem sprostitev in izpušni ventil za stres, ki ga prinaša življenje. Prisili me, da vsaj začasno odmislim, kakšen obup je leto 2020," še zaključi Razložnik.

Kot je dejal Razložnik, mu ta uvrstitev dodatno dokazuje, da je za rojstni dan prejel odlično darilo, daje pa mu tudi dodatno spodbudo, da bo, kot pravi, naslednje leto na državnem prvenstvu stopil še stopničko višje. Foto: Tomaž Gabrijelčič