Po drami v zadnjem krogu najboljši Zirkelbach, ob odsotnosti Unukove prvakinja Urhova

Drugo mesto je zasedla članica ŠK Triglav Krško Pia Marie Ružič, bron pa je osvojila Ivana Hreščak (ŠK Postojna).

Do presenetljivega razpleta med šahisti je prišlo prav v zadnjem krogu, ko je branilec naslova in dotlej vodilni Vid Dobrovoljc izgubil z Davidom Stevaničem in ostal brez stopničk. Maj Zirkelbach je ob osvojenem naslovu izpolnil tudi pogoj za mojstra Fide in slovenskega mojstra.