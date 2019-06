Doping: se je Peter Kauzer komu zameril? #video

Konec tedna je imel Peter Kauzer, srebrni olimpijec iz Ria, na tekmi svetovnega pokala v Londonu precej nenavadno izkušnjo s kontrolo dopinga. Hrastničan meni, da mu je bila storjena krivica in ne želi niti razmišljati o tem, da je bilo to narejeno načrtno. Zdaj se želi osredotočiti na naslednje tekme.

"Dokler tekma poteka oziroma dokler se boji ne zaključijo, kakor je meni znano, ne moreš tekmovalca poslati na kontrolo za doping." Foto: Nina Jelenc

Peter Kauzer je konec tedna tekmoval na tekmi svetovnega pokala v Londonu in zasedel osmo mesto, potem ko so mu dosodili 50 kazenskih sekund. Rezultat tokrat ni bil toliko v ospredju. Peter je bil namreč veliko bolj razočaran nad tamkajšnjo dopinško kontrolo, ki ga je "zmotila" med samo tekmo. Našega najboljšega kajakaša smo poklicali v Bratislavo, kjer ga konec tedna čaka nova tekma svetovnega pokala.

"Ne, to se mi ni še nikoli zgodilo in načeloma se to sploh ne bi smelo dogajati oziroma nikoli nisem slišal, da bi se to kdaj zgodilo. Dokler tekma poteka oziroma dokler se boji ne zaključijo, kakor je meni znano, ne moreš tekmovalca poslati na dopinško kontrolo. V vseh teh letih, kar tekmujem, se mi to ni še nikoli zgodilo," nam je uvodoma povedal 35-letni kajakaš, ki je še vedno pod vtisom nedeljske tekme.

"Takšne stvari se ne bi smele dogajati"

Do Petra Kauzerja so prišli takoj po polfinalni vožnji. Domnevali so, da se ne bo uvrstil v finale, zato so ga takoj po polfinalu obvestili, da je bil izžreban za doping. Od tistega trenutka so mu na prizorišču sledili na vsakem koraku. Čeprav je naš sogovornik povedal, da so bili korektni do njega, mu ni bilo najbolj prijetno.

"Nisem se mogel niti normalno pripraviti na finale, nisem mogel narediti videoanalize, si še enkrat pogledati proge, skratka nič. Takšne stvari se ne bi smele dogajati oziroma nekaj je treba narediti, da se to v prihodnosti ne bo več dogajalo. Bil sem žrtev. Na koncu je videti, da se samo jaz pritožujem, ampak to, kar se je zgodilo, ni bilo pošteno do mene ali do kogarkoli drugega, če bi se mu to zgodilo."

Naključje ali načrtno?

Hrastniški raketi, kot tudi radi imenujejo Kauzerja, se letošnja sezona ni začela po njegovih željah. Na EP v Pauju so ga sporne sodniške odločitve oddaljile iz boja za medalje, v Londonu so mu v finalu prav tako prisodili 50 kazenskih sekund, ob vsem tem je imel še kolobocije z dopingom. Človek se začne ob tem spraševati, ali gre za splet naključnih okoliščin ali je Kauzer nekomu trn v peti.

"Na to vprašanje vam ne znam odgovoriti in niti ne želim razmišljati o tem, ali nekdo to dela načrtno. Če mi je kdo to delal načrtno, potem je nekaj zelo narobe. Vsi treniramo, da bi bili najboljši. Borimo se od štarta do cilja. Če nekdo želi na takšen način nagajati konkurenci, potem to presega vse meje poštene igre."

"Škoda je bila že narejena." Foto: Nina Jelenc

Opravičili so se mu, a škoda je bila narejena

Po tekmi so se našemu kajakaškemu asu prišli iz mednarodne kajakaške zveze opravičit, ampak bilo je prepozno. "Škoda je bila že narejena. Jaz razumem, da kontrolor ni bil nič kriv. On je samo opravljal svoje delo. Ne morejo pa me poslati na dopinško kontrolo, ker so domnevali, da se ne bom uvrstil v finale. Te stvari morajo biti drugače urejene. Sam menim, da dokler tekma ni končana, morajo tekmovalca pustiti pri miru. Z vsakim, ki sem se pogovarjal, me je začudeno gledal, kaj se mi je zgodilo, in tudi njim ni bilo jasno, da se lahko zgodi kaj takšnega."

Večkrat ga obiščejo tudi na domu Foto: Getty Images

Kauzer je v svoji dolgoletni karieri že vajen dopinških testov, saj mora za tri mesece naprej sporočiti, na kateri lokaciji bo. Nenapovedano ga lahko obiščejo kadarkoli. Kot nam je zaupal, ga letos še niso, medtem ko so v preteklih letih vsaj trikrat potrkali na njegova domača vrata.

"Moram poudariti, da ne odobravam dopinga in obsojam ljudi, ki ga uporabljajo, ampak športnik ima tudi svoje pravice. In te pravice so bile na zadnji tekmi meni kratene. Ne bom rekel, da bi se finale razpletel kaj drugače, ampak zagotovo bi se na finalno vožnjo lahko bolje pripravil. V tem primeru nisem imel niti časa razmišljati o finalni vožnji, ampak sem moral ukvarjati z dopinško kontrolo."

Se bo na koncu najbolj smejalo Petru Kauzerju? Foto: Grega Valančič / Sportida

Se mu bo najbolje smejalo na olimpijskih igrah v Tokiu?

Počitka ni. Kajakaše in kanuiste na divjih vodah konec tedna v Bratislavi čaka nova tekma svetovnega pokala, konec meseca pa še tekma v domačem Tacnu. Peter želi tekmo v Londonu čim prej pozabiti. "Zdaj se moram normalno pripraviti na naslednje tekme. Znam to pustiti za sabo. Odvisno je tudi, za kako pomembno tekmo gre. Če bi bila to izbirna tekma za olimpijske igre, kot so jo imeli Angleži in Francozi, bi bila moja reakcija verjetno bolj čustvena. Jaz še vedno mislim, da se to ne bi smelo dogajati, in če še uporabim pregovor: Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje." Se bo Petru Kauzerju najbolj smejalo prihodnje leto na olimpijskih igrah v Tokiu?