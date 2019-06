Kauzer ogorčen v Londonu: Kar se je dogajalo, je katastrofa

Na olimpijski progi iz leta 2012 v Lee Valleyju se je s finali kanuistk in kajakašev zaključila prva tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni. V finalu kajakašev sta veslala Peter Kauzer in Niko Testen, ki sta na koncu zasedla osmo in deveto mesto.

V dopoldanskem delu tekmovalnega programa, ko so bile v Londonu na vrsti polfinalne vožnje, smo imeli na startu pet predstavnikov, v finale pa sta se uspela uvrstiti kajakaša Peter Kauzer in Niko Testen, ki sta prvi vožnji dneva končala na šestem in osmem mestu. V napetem finalu je imel Kauzer pri šestih protitočnih vratih nekaj težav. Tam se je zamudil nekaj stotink in sprva se je na semaforju izpisala kazen dveh dodatnih sekund, ki pa je nato barvo iz rumene zamenjala v rdečo, kar je pomenilo, da so namesto dotika video sodniki dosodili napačno preveslana vrata, s tem pa tudi 50 kazenskih sekund.

Ob prečkanju ciljne linije, ko je Hrastničan na semaforju videl, da so mu dosodili 50 kazenskih sekund, je izrazil nestrinjanje s sodniško odločitvijo, a do spremembe ni prišlo, tako da je tekmo končal na osmem mestu.

Pred finalom na doping kontrolo

"To kar se je danes dogajalo je katastrofa, vsaj z mojega vidika." Foto: Nina Jelenc Po finalu je bil Kauzer upravičeno jezen, saj so ga v času med polfinalom in finalom organizatorji pozvali na doping kontrolo, tako da se ni uspel mirno pripraviti na finalni nastop.

"Pristopil je kontrolor za doping in rekel, da sem bil izbran, ker so mu tako naročili, saj najverjetneje ne bom v finalu. Pred finalom sem šel dvakrat na doping kontrolo, tako da se sploh nisem mogel zbrati za finale. Na koncu je v finalu pihal veter in sem reševal na šestih protitočnih vratih. Menim, da ni bilo 50 kazenskih sekund. Če že dajejo 50, naj dajo vsem, ne pa samo določenim ljudem. To se mi je naredilo že drugič v zadnjih dveh tekmah. Tega enostavno ne morem mirno požirati. Ampak zmotila me je že sama procedura do finala, ko se nisem mogel normalno pripraviti. Ni prijetno, če te stalno zasleduje tujec, potem se je še zamenjal z neko gospo. Sicer nista osebno nič kriva, saj sta delala po postopku. Dobro vem, da je treba opraviti doping kontrolo, a naj počakajo do konca tekme. To kar se je danes dogajalo je katastrofa, vsaj z mojega vidika," je bil spet ogorčen olimpijski podprvak.

Osnovnošolska napaka Testena

Tudi Niko Testen je v cilj priveslal z zgrešenimi vratci, ob tem pa je v vetrovnih razmerah, ki so količke premikale sem in tja, naredil še dva dotika. Na koncu je to zadostovalo za deveto mesto.

"Storil sem osnovnošolsko napako. Preveč sem hotel, prehitro sem želel iti proti naslednjim vratom in kar naenkrat sem bil mimo vrat," je po tekmi dejal Niko Testen. Foto: Nina Jelenc

"Storil sem osnovnošolsko napako. Preveč sem hotel, prehitro sem želel iti proti naslednjim vratom in kar naenkrat sem bil mimo vrat. Vedel sem, da sem šel mimo, tako da sem se potem spustil in užival do cilja kolikor se je dalo," je povedal Testen.

V polfinalu je svoj nastop na uvodni tekmi svetovnega pokala zaključil Martin Srabotnik, ki je bil 25. Zmage se je veselil Britanec Joseph Clarke, olimpijski prvak iz Ria de Janeira, drugi je bil Čeh Jiri Prskavec, tretji pa Nemec Hannes Aigner.

Eva Alina Hočevar je obstala v polfinalu. Foto: Nina Jelenc

Kanuistki končali v polfinalu

V polfinalu kanuistk je imela Slovenija dve predstavnici, a sta obe s precej kazenskimi sekundami tekmovanje sklenili v tej fazi. Eva Alina Hočevar je bila namreč 23., Alja Kozorog pa 25. V finalu je zmagala letošnja evropska prvakinja Britanka Mallory Franklin, ki je bila najboljša že v sobotnem finalu kajakašic, drugo mesto si je priveslala še ena Britanka Kimberley Woods, tretja pa je bila Avstralka Jessica Fox.

Tekmovalci in tekmovalke se bodo zdaj preselili na Slovaško, kjer bo med petkom in soboto v Bratislavi potekala druga tekma svetovnega pokala. Zadnji vikend v juniju pa se bo serija tekem za svetovni pokal ustavila v Ljubljani.

