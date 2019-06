Božič v Londonu razočaran: Najraje bi bil na prvem mestu

V kanuju je zmagal Nemec Sideris Tasiadis, ki je za sedem stotink sekunde prehitel Britanca Adama Burgessa, tretji je bil njegov rojak Ryan Westley, ki je zaostal 44 stotnik sekunde. Božiča je od stopničk ločila skoraj sekunda.

"Ko sem prišel v cilj, sem bil zaradi vožnje zelo vesel. Po dolgem času mi je uspela spodobna vožnja. Na koncu je rezultat četrto mesto. Seveda sem razočaran, najraje bi bil na prvem mestu ali vsaj na stopničkah. Ampak če potegnem črto, je bila moja predstava danes narejena z odliko. To je prav gotovo potrditev, da gledam v pravo smer. Od EP dalje se dobro počutim, zato grem lahko mirno naprej," je dejal Božič.

Savšek upa, da bo bolje v Bratislavi

"Proga je precej zahtevna, tudi sama postavitev vrat. Nisem najbolj zadovoljen s finalno vožnjo, ker sem naredil dotik na vratih. Potem čoln ni tekel naprej, kot bi moral, nekako sem se počutil zakrčenega," je dejal Benjamin Savšek. Foto: Nina Jelenc Savšek, sicer sveži evropski prvak, je v finalu naredil en dotik in na koncu zaostal 5,30 sekunde. V kvalifikacijah je obstal tretji član slovenske zlate ekipe z EP v Franciji Anže Berčič. "Proga je precej zahtevna, tudi sama postavitev vrat. Nisem najbolj zadovoljen s finalno vožnjo, ker sem naredil dotik na vratih. Potem čoln ni tekel naprej, kot bi moral, nekako sem se počutil zakrčenega. Stvari sem poskušal kontrolirati, ampak mi zaradi tega čoln morda ni najbolje stekel. Sicer sem bil zadovoljen, da sem se uvrstil v finale, upal sem, da bom tu naredil dober rezultat, ampak se je tako izšlo. Upam, da bo šlo bolje že naslednji teden na svetovnem pokalu v Bratislavi," je pojasnil Savšek.

Med kajakašicami je šla zmaga v Veliko Britanijo z Mallory Franklin, ki je za 2,44 sekunde ugnala Nemko Ricardo Funk, tretja pa je bila Avstralka Jessica Fox s 5,97 sekunde zaostanka. Ajda Novak in Urša Kragelj sta obstali v polfinalu s 15. oziroma 17. časom.

"Moram reči, da je bil polfinalni nastop nekaj, na kar se lahko oprem. Mislim, da je bil to najboljši nastop do sedaj, tako da sem res zadovoljna. Finalna vožnja mi žal ni uspela in sem razočarana. Že od začetka je bilo preveč napak. Mislim pa, da je to dobra potrditev in ponovna izkušnja iz finala za naprej. Proga je tehnično zahtevna. Postavitev mi je bila všeč, ker je bila izzivalna. Potrebna je bila velika natančnost in osredotočenost, ker je tukaj še faktor vode in ne samo tekmovalčev," je dejala Terčeljeva.

V nedeljo se bodo med kajakaši v polfinalu merili Martin Srabotnik, Peter Kauzer in Niko Testen, med kanuistkami pa Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar. V kvalifikacijah je obtičala Nina Bizjak.