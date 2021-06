Dober uvod Slovenk

Jekaterina Vedenejeva in Aleksandra Podgoršek sta uspešno začeli nastope na 37. prvenstvu stare celine v ritmični gimnastiki, ki ga prvič gosti Bolgarija v Varni. V današnjih kvalifikacijah skupine A sta se tekmovalki, ki branita slovenske barve, uspešno predstavili z žogo in obročem, nastopi obeh so minili brez večjih napak.

Od slovenskih deklet je prva nastopila 19-letna Podgorškova in sestavo opravila brez večjih napak, za nastop pa je prejela 20,450 točke. Kot je iz Varne sporočila selektorica Alena Salaujova, je uspešno rešila enega od tveganih elementov in dve mojstrstvi in dobro opravila uvodni nastop tega EP, prvega po poškodbi za mlado ritmičarko po EP 2019.

Še bolje je šlo olimpijki Vedenejevi, ki je sestavo z žogo opravila z odliko in za nastop brez napak prejela 23,325 točke.

Tudi z obročem sta slovenski reprezentantki opravili brez napak, Vedenejeva je prejela 24,100 točke, Podgorškova pa 19,550.

Po kvalifikacijskih nastopih skupine A (sledijo tekmovalke skupin B, C in D) z obročem in žogo je Vedenejeva druga s 47,425 točke, Podgorškova pa šesta s 40,000. Prvi dan kvalifikacijskega tekmovanja se bo končal zvečer, v petek ritmičarke čakajo nastopi s kiji in trakom.

Vedenejeva že prej potrdila nastop na OI

Na tem EP bosta znani še zadnji dve vozovnici za pot na poletne olimpijske igre v Tokio. A vsaj glede tega Slovenija na prvenstvu nastopa brez dodatnega pritiska, saj je Vedenejeva konec maja preko dobrih nastopov v svetovnem pokalu že potrdila olimpijski nastop.

Njen glavni cilj na tem prvenstvu je tako uvrstitev med 24 najboljših v finale mnogoboja ter v kvalifikacijah tudi v finale osmerice po posameznih rekvizitih.

