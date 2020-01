Daša Grm delno zadovoljna z nastopom v Gradcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po kratkem programu je edina slovenska predstavnica zasedala 17. mesto, prednjačile pa so Rusinje, ki so zasedle prva tri mesta. Tudi po prostem programu se ni veliko spremenilo, na koncu je zmago slavila Alena Kostornaja (240,81) pred Ano Ščerbakovo (237,76) in Aleksandro Trusovo (225,34).

Želja Grmove pred odhodom na prvenstvo je sicer bila, da se uvrsti okrog desetega mesta, kar ji ni uspelo. V prvem delu prostega programa ji je sicer kazalo odlično, v drugem pa ni šlo po načrtih.

"Zadovoljna sem s piruetami in koraki, vse sem izvedla na najvišji, četrti ravni. Polovica skokov je bila prav tako dobra, v drugem delu programa pa zaradi krča v ledvenem delu ni šlo, kot sem si želela in kot zmorem," je po nastopu povedala Grmova.

Glavni vrhunec sezone za najboljše umetnostne drsalce bo marca v Montrealu v Kanadi, kjer bo svetovno prvenstvo. Ker so v Mednarodni drsalni zvezi to sezono povečali število potrebnih točk za uvrstitev na SP, mora edina slovenska drsalka normo še izpolniti.

Grmova bo normo lovila v prihodnjih tednih na tekmovanjih v Ljubljani, na Madžarskem in Nizozemskem.