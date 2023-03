Daša Grm brez nastopa v prostem programu

Enaintridesetletna Celjanka je v kratkem programu prejela oceno 47,04, s čimer je za dobrih sedem točk zgrešila nastop v petkovem prostem programu. Nastopilo je 35 drsalk.

Najboljšo oceno je prejela branilka lanskega naslova najboljše iz francoskega Montpelliera Kaori Sakamoto. Za svoj nastop v kratkem programu je prejela oceno 79,24, s čimer ima 5,62 točke naskoka pred drugouvrščeno Korejko Haein Lee. Tretja je še ena Japonka Mai Mihara s 73,46. Najboljša Evropejka je petouvrščena Belgijka Loena Hendrickx (71,94), sicer srebrna z lanskega SP in letošnjega EP.

Na letošnjem prvenstvu stare celine v finskem Espooju je bila Daša Grm ob svojem jubilejnem desetem nastopu 21. Slavila je Gruzijka Anastasija Gubanova.

Kratki program so opravili tudi v športnih parih. Najboljša sta po polovici tekmovanja domačina Riku Miura in Rjuiči Kihara (80,72). Sledita Američana Alexa Knierim in Brandon Frazier (74,64) ter Italijana Sara Conti in Niccolo Macii (73,24).

V četrtek bodo imeli v Saitami športni pari še prost program, kratek program pa čaka moške. V petek bodo ženske zaključile nastop s prostim programom, ritmični del pa čaka plesne pare. V soboto se bo svetovno prvenstvo končalo s prostima programoma za moške in plesne pare.

Na prvenstvu še vedno ne smejo nastopati športniki iz Rusije, ki sodijo v krog kandidatov za visoka mesta.

