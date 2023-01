Daša Grm EP končala na 21. mestu

Slovenka, ki je bila po kratkem programu 19., je bila na lanskem EP 28., njen najboljši dosežek pa ostaja 17. mesto z EP 2019.

Zlato je tokrat osvojila Gruzijka Anastasija Gubanova, ki je zbrala 199,91 točke, srebro si je priborila Belgijka Loena Hendrickx s 193,48, bron pa Švicarka Kimmy Repond s 192,51.

V moški konkurenci je v petek slavil Francoz Adam Siao Him Fa (267,77 točke), srebro je osvojil Italijan Matteo Rizzi (259,92), bron pa presenetljivo Švicar Lukas Britschgi (248,01).

Slovenske barve je na EP zastopal 17-letni David Sedej. V premiernem nastopu na tako velikem tekmovanju je v članski konkurenci zasedel 29. mesto v kratkem programu.

Med športnimi pari so že pred tem Italijani slavili dvojno zmago, zlato je pripadlo Sari Conti in Niccoloju Maciiju, srebro pa Rebecci Ghilardi in Filippi Ambrosiniju. Bron sta osvojila Nemca Annika Hocke in Robert Kunkel.

Velja spomniti, da zaradi sankcij, ki so posledica vojaške agresije v Ukrajini, na tekmovanju ne smejo nastopati favorizirani tekmovalci iz Rusije.

Preberite še: