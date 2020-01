Grmova EP končala na 20. mestu

Po kratkem programu je edina slovenska predstavnica Maša Grm zasedala 17. mesto, prednjačile pa so Rusinje, ki so zasedle prva tri mesta. Tudi po prostem programu se ni veliko spremenilo, na koncu je slavila Alena Kostornaja (240,81) pred Ano Ščerbakovo (237,76) in Aleksandro Trusovo (225,34).

V moški konkurenci si je na prvenstvu, ki so ga zaznamovali predvsem tekmovalci in tekmovalke iz Rusije, zlato pridrsal evropski podprvak iz sezone 2017/18, Rus Dmitrij Alijev, z 272,89 točke pred rojakom Arturjem Danijeljanom (246,74) in Gruzijcem Morisijem Kvitelašvilijem (163,94).

Viktorija Sinicina in Nikita Kacapalov sta bila najboljša.med plesnimi pari. Foto: Reuters

Med športnimi pari so vse tri kolajne odnesli ruski drsalci, zlata sta bila tretja s prejšnjega EP, Aleksandra Bojkova in Dmitrij Kozlovski (234,58), srebrna Jevgenija Tarasova in Vladimir Morozov, lani podprvaka, pred tem pa tudi dvakrat prvaka stare celine, bronasta pa Darja Pavljučenko in Denis Hodikin (206,53).

Tudi pri plesnih parih so prevladovali Rusi. Slavila sta Viktorija Sinicina in Nikita Kacapalov (220,42), doslej na EP najboljša četrta, pred petkratnima branilcema naslova in svetovnima prvakoma, Francozoma Gabriello Papadakis in Guillaumom Cizeronom (220,28), ter rojakoma in lanskima evropskima podprvakoma Aleksandro Stepanovo in Ivanom Bukinom (211,29).

Drsalce vrhunec sezone čaka marca v Montrealu.