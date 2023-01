Na Finskem dva Slovenca: stalnica zadnjih let in debitant

Sedemnajstletni Sedej je bil na zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu 32. in bo zanj to prvo veliko člansko tekmovanje, precej bolj izkušena je 31-letna Daša Grm, ki bo nastopila na svojem desetem EP, doslej pa je bila najboljša 17. na EP 2019. Nazadnje, na EP 2022, je bila 28.

"Nisem imela najboljšega začetka sezone, ker sem se znašla v začaranem krogu in nisem našla pravega ritma. Nisem zaupala v to, kar delam, bila sem nepotrpežljiva in znova in znova razočarana," je na družbenih omrežjih pred odhodom na EP zapisala Grm.

Prvič v precej letih ni zbolela

Toda po zadnji decembrski mednarodni tekmi so se stvari obrnile na bolje. "Zamenjala sem drsalke in dobila občutek, da začenjam nekaj na novo, nekaj svežega in se pripravljam na prvo veliko tekmovanje sezone - EP. Šla sem korak za korakom in si zaupala, trdo delala in bila potrpežljiva. Res sem se posvetila zdravju, telesu in mislim, da prvič v precej letih nisem zbolela pred EP," je dodala Grm in nadaljevala, da je res ponosna na to, kar je naredila v zadnjem mesecu in pol.

Ni pričakovala, da bo pri 31 letih še tekmovala

"Upam, da bom lahko pokazala ta napredek prvi dan tekmovanj in da bom lahko uživala v novi izkušnji na EP 2023 v Espooju," je še zapisala Slovenka, ki je priznala, da ni pričakovala, da bo še tekmovala pri 31 letih. "Občutek imam takšen, da sem boljša kot kdajkoli. Imam nova programa, ki sta potrebovala nekaj časa, da sem se ju navadila. Fizično sem pripravljena, bomo videli, kako bo psihični vidik vplival na samem tekmovanju. Toda že zdaj sem ponosna na opravljeno."

Brez ruskih in beloruskih tekmovalcev

Na EP ne bodo nastopili ruski in beloruski tekmovalci. Prav ruski pa so na prejšnjem EP 2022 prevladovali, saj so osvojili devet od 12 možnih kolajn v štirih disciplinah. Med športnimi pari in v ženski konkurenci so pobrali po vsa tri odličja, pri plesnih parih dve, pri moških pa eno.

Povsod pa so bili zlati. Mark Kondratjuk med moškimi, Kamila Valijeva med dekleti, Anastazija Mišina in Aleksandr Galijamov med športnimi ter Viktorija Sinicina in Nikita Kacalapov med plesnimi pari.