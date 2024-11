Darko Jorgić presenetil Kitajca

Šestindvajsetletni Jorgić si je šele po zadnjem turnirju serije WTT Champions v Frankfurtu zagotovil mesto med 16 najboljšimi na lestvici ITTF, po odpovedi Kitajcev Fan Zhendonga in Ma Longa pa je v Fukuoki 14. po vrsti med 16 igralci.

V prvem krogu je tako naletel na devetega igralca sveta Lina Gaoyuana in ga na drugi medsebojni tekmi letos prvič premagal. Slovenski as je bil zelo zanesljiv tako ob svojem kot tekmečevem začetnem udarcu.

V prvem nizu je Jorgić vseskozi vodil, tudi s 7:3, kar mu je kljub manjšemu padcu v igri omogočilo enakovreden boj v končnici po izidu 9:8. V drugem nizu je Lin povedel s 3:1 in kasneje izenačil na 5:5, a je ob koncu Hrastničan znova stopil na plin in se oddaljil od tekmeca.

V tretjem nizu je slovenski as odločno začel in povedel s 6:1, nato pa je sledila manjša kriza, kar je Kitajec izkoristil in povedel z 9:8. Jorgić pa je ravno v ključnih trenutkih znova odigral bolje, dosegel tri zaporedne točke in slavil s 3:0 v nizih. Letos je Lin sicer Jorgića ugnal v prvem krogu turnirja svetovnega pokala v Macau s 4:2 v nizih.

Jorgić se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med francoskim najstnikom Felixom Lebrunom in Nemcem Benediktom Dudo, ki se bo začel ob 12.45. Mlajši od bratov Lebrun je na zaključnem turnirju tretji nosilec.