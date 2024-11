Kožul brez poraza v kvalifikacijah ekipne lige prvakov

V Suchedniowu je domača ekipa v prvem krogu s 3:1 premagala francoski Lille, Deni Kožul pa je bil s 3:0 (10, 6, 10) boljši od Fabia Rakotoarimanana. Prav po zaslugi 27-letnega Logatčana, ki je v letošnji sezoni nemški Grünwettersbach zamenjal na poljsko ligo, so domačini s 3:2 strli odpor češke Ostrave. Slovenski reprezentant je bil s 3:1 (6, 9, -5, 9) boljši od Piotra Cyrneka, v odločilnem petem dvoboju pa je bil s 3:2 (8, -9, -6, 9, 4) boljši od Jakuba Kleprlika.

Izenačen je bil tudi zadnji, tretji dvoboj v skupini C, v katerem je poljska ekipa Suchedniow, za katero so igrali še Park Jeongwoo, Mateusz Zalewski in Robert Floras, s 3:2 premagala belgijsko zasedo Sokah Hoboken. Kožul je oba svoja dvoboja dobil s 3:0.

"Počutim se odlično, igram na zelo visoki ravni in neobremenjeno. Klub je fantastičen, cenijo me in mislim, da je to tisto, kar je manjkalo v prejšnjem klubu. Tu smo kot ekipa skupaj tako kot v slovenski reprezentanci, in je res je lepo uživati v vsaki tekmi. Veliki cilj kluba je bil uvrstitev v naslednjo fazo lige prvakov, tako da je prvi cilj izpolnjen. Za češnjo na torti pa sem za zdaj med najboljšimi tremi igralci po rankingu v poljski ligi," je bil po odličnih predstavah zadovoljen Kožul.

Darko Jorgić, ki bo z nemškim Saarbücknom branil lanski naslov v ligi prvakov, se bo pomeril proti češki ekipi HB Ostrov.