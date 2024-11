Savinjčani s tremi porazi iz Nemčije

Slovenski državni namiznoteniški prvaki, igralci Savinje, so na turnirju prvega kroga pokala Evropa v nemškem Grünwettersbachu ostali brez zmage. Najbližje so ji bili v zadnjem krogu, ko so proti španski ekipi Alzira izgubili z 2:3. V prvem krogu je bil s 3:0 boljši od njih Grünwettersbach, v drugem pa prav tako s 3:0 slovaška ekipa Vydrany.

Mladi Savinjčani, ki so imeli v pokalu Evropa daleč najmlajšo ekipo, so na turnirju v Grünwettersbachu, če nič drugega, pridobili veliko izkušenj, zelo blizu pa so bili tudi zmagi proti Špancem. V odločilnem petem dvoboju je Juan Pedro Sachez proti Brinu Vovku Petrovskem vodil z 2:0 v nizih, vendar se je levoroki Savinjčan vrnil v igro, prepričljivo dobil tretji niz, nato pa na razliko še četrtega. O zmagovalcu dvoboja je tako odločal peti niz, v katerem je bil bolj zbran Španec in slavil s 6:4.

V četrtfinale sta se uvrstili ekipi Grünwettersbach, ki je osvojila prvo mesto, in Vydranya, ki je bila druga.

