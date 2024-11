Darko Jorgić ujel nastop na zaključnem turnirju

V zadnjem času sta ga lovila predvsem Šved Anton Kallberg in Nemec Benjamin Duda, ki pa na koncu sezone vendarle nista zbrala dovolj točk, da bi Slovenca prehitela.

Jorgiću je po olimpijskih igrah odpotoval na turnir druge kakovostne ravni v Limo, kjer je zmagal in s tem osvojil lepo število točk. Poleg turnirja v Peruju je na začetku leta dobil tudi turnir najboljših evropskih igralcev.

Deni Kožul je kot drugi najboljši Slovenec na 91. mestu svetovne lestvice, Peter Hribar je 294. Na prvih teh mestih so sicer trije kitajski igralci, Wang Chuqin, Lin Shidong ter Fan Zhendong, Felix Lebrun je na četrtem mestu najboljši Evropejec. Med najboljšimi desetimi so nato še trije Kitajci, od Evropejcev pa so se poleg Felica Lebruna in Jorgića uvrstili še Šved Truls Möregarth, Nemca Patrick Franziska in Dang Qiu ter še Lebrun, Felixov brat Alexis.

Na ženski lestvici so na prvih štirih mestih Kitajke, med 16 najboljšimi pa je le ena Evropejka, na 15. mestu je Avstrijka Sofija Polcanova. Najboljša Slovenka je Ana Tofant na 290. mestu, mlada Sara Tokić je 306.