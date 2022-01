Darko Jorgić pridobil še pet mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na najnovejši lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) je Darko Jorgić pridobil pet mest in je že 17. najboljši igralec na svetu, kar je seveda tudi nova najvišja uvrstitev slovenskih namiznoteniških igralcev. Na prvih dveh mestih sta ostala Kitajca Fan Zhendong in Ma Long, na tretje mestu pa je napredoval Brazilec Hugo Calderano.

Najboljši Evropejec je Dimitrij Ovtcharov iz Nemčije, ki je napredoval za tri mesta in je na šestem mestu, med prvih deset pa je le še njegov rojak Timo Boll. Pred Jorgićem so od evropskih igralcev le še Anglež Liam Pitchford (13.), njegov klubski soigralec, Nemec Patrick Franziska (14.) in Šved Mattias Falck.

Med prvih sto je od slovenskih igralcev še Bojan Tokić, ki je mesto izgubil in je zdaj na 69. mestu, prav tako pa je eno mesto izgubil v zadnjem času žal poškodovani Deni Kožul na 109. mestu. Preostala reprezentanta, Peter Hribar in Tilen Cvetko sta na 298. oziroma 464. mestu.

V ženski konkurenci sta Kitajki Sun Yingsha in Chen Meng zamenjali mesti, prva je zdaj Sun Yingsha, tretja pa je Japonka Mima Ito. Najboljša neazijska igralka je Portoričanka Adriana Diaz, najboljša Evropejka pa Nemka Petrissa Solja.

Od Slovenk je še vedno najbolje uvrščena Alex Galič, ki praktično že več kot dve leti zaradi poškodbe ne igra mednarodnih turnirjev in je na 177. mestu. Za 12 mest je napredovala Ana Tofant in je zdaj 225., za 13 mest pa Katarina Stražar, ki je 280. Pet mest nižje, kot je bila na zadnji objavljeni lestvici, je Aleksandra Vovk (296.), Lara Opeka je 614., Lea Paulin pa 825.