Čudežni Madžarki drugo zlato, svetovna rekorda ameriških štafet

Finalni program so s svetovnim rekordom odprle Američanke Olivia Smoliga, Katie Maili, Kelsi Dahlia in Mallory Comerford, ki so na 4 x 50 metrov mešano dosegle izid 1:42,38, kar je devet desetink sekunde boljše od starega rekorda ZDA izpred dveh let na prvenstvu v Kanadi.

Ob koncu dneva so v mešani moško-ženski štafeti, najmlajši plavalni disciplini, za svetovni rekord poskrbeli še Američani Caeleb Dressel, Ryan Held, Mallory Comerford in še enkrat Kelsie Dahlia, ki so razdaljo zmogli v 1:27,89 minute in za točno pol sekunde popravili rekord Nizozemcev, ti so danes osvojili srebro, z lanskega EP v Köbenhavnu.

Še naprej v Hangzhouju na Kitajskem melje tudi Hosszujeva. Ta je torkovemu naslovu na 400 metrov mešano danes dodala zlato na 200 metrov delfin in osvojila že 15. zlato kolajno na tovrstnih tekmovanjih. Ob koncu dneva je morala na 100 metrov hrbtno za sedem stotink sekunde priznati premoč Američanki Olivii Smoliga (ZDA).

Svetovna rekorderka, Jamajčanka Alia Atkinson, ki ima doma že tri srebrne kolajne s svetovnih prvenstev v kratkih bazenih na tej razdalji, je postala svetovna prvakinja na 50 metrov prsno. Foto: Getty Images

Jamajki je po pričakovanjih prvo zlato priplavala svetovna rekorderka na 50 metrov prsno Alia Atkinson, ki ima doma že tri srebrne kolajne s svetovnih prvenstev v kratkih bazenih na tej razdalji, prvič pa je osvojila zlato.

V moški konkurenci so bili gledalci na nogah še po štafetnem srebru ženske kitajske vrste, ko je na 100 metrov hrbtno nastopil svetovni rekorder Jiayu Xu, ki pa je moral na koncu čestitati Američanu Ryanu Murphyju. Le 14 stotink je za srebrnim Kitajcem zaostal ruski mladinec Kliment Kolesnikov.

Svetovni rekorder Cameron van der Burgh je na 100 metrov prsno postavil nov rekord prvenstev. Foto: Getty Images

Na 100 metrov prsno je še enkrat zmagal dolgoletni tekmec slovenskih plavalcev prsnega sloga Južnoafričan Cameron van der Burgh, ki napoveduje konec športne poti, a na Kitajskem je v zavidljivi formi in s 56,01 je svetovni rekorder poskrbel tudi za nov rekord prvenstev. Od starega rekorda prvenstev sta bila hitrejša tudi Belorus Ilija Šimanovič in Japonec Yasuhiro Koseki, ki sta za zmagovalcem zaostal devet oziroma 12 stotink sekunde.

Ameriški dan, himna je zmagovalcem zadonela kar petkrat, je z zlatom na 200 metrov prosto nadaljeval Blake Pieroni, ki je za tri desetinke ugnal presenetljivega torkovega zmagovalca na 400 metrov prosto 23-letnega Litovca Danasa Rapsysa. Ta je pokazal izjemen šprint, saj je bil na zadnjem obratu še četrti.