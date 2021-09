Četverica v moškem polfinalu, sledijo še kvalifikacije deklet

V Kranju so znani sobotni polfinalisti tekmovanja za svetovni pokal v težavnosti športnega plezanja v moški konkurenci. Med 61 tekmovalci na startu je bilo tudi osem Slovencev, od katerih se je četverica, Domen Škofic, Milan Preskar, Martin Bergant in Luka Potočar, prebila v polfinale.

Škofic, ki je bil v Kranju drugi leta 2016, si je delil najboljši dosežek kvalifikacij s Sascho Lehmannom iz Nemčije. Oba sta osvojila vrh obeh kvalifikacijskih smeri.

Zelo dobro so se odrezali Milan Preskar, Martin Bergant in Luka Potočar. Preskar in Bergant sta vrh osvojila v prvi smeri in sta si razdelila deseto mesto, Potočar pa je bil na vrhu v drugi smeri za 12. dosežek kvalifikacij. Anže Peharc na 28., Andrej Polak na 31., Timotej Romšak na 46. in Žiga Zajc na 48. mestu so kranjski nastop končali v kvalifikacijah.

Domen Škofic je bil najboljši slovenski predstavnik v kvalifikacijah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V sobotnem polfinalu se bo merilo 26 tekmovalcev, izmed katerih se bo v finale prebila najboljša osmerica, ki se bo kasneje zvečer udarila za zmago na kranjski steni.

Na petkovem sporedu so še ženske kvalifikacije z desetimi Slovenkami na startu, med njimi je tudi olimpijska šampionka Janja Garnbret.