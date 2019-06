Černoga končal na tleh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija na boksarskem evropskem prvenstvu, ki v Minsku poteka v okviru evropskih iger, ostaja brez svojega predstavnika. V kategoriji do 60 kg je v boju za četrtfinale izpadel še Dejan Černoga, Pirančana je v 32. sekundi druge runde na tla poslal domačin Dzimitrij Astanau, sicer že tretji na svetovnem prvenstvu in drugi na prvih evropskih igrah.

"Hotel sem nadaljevati, mislim, da sodnikom dvoboja ne bi bilo potrebno prekiniti. Mislim, da se je tu pokazalo, kdo je domačin, vse skupaj so hoteli čim prej končati. Proti velikemu favoritu sem bil po prvi rundi zadaj, tako da sem moral iti na vse nič. Pri tem sem naredil napako, dobil močan udarec v brado. Res sem startal na zlato, žal se je zalomilo, a to me ne bo zaustavilo pri želji, da nekoč pridem na vrh," je dejal Černoga, ki je takoj po dvoboju krvavel iz nosa.

"Tadej je dvoboj zelo dobro začel, prvo rundo je izgubil z 9:10, predvsem zaradi domačinskega sojenja. Nato je moral nekaj storiti, v tveganju je levo roko pustil prenizko, tekmečeva desna je šla skozi, Tadej je končal na riti. Bil je pripravljen nadaljevati, sodnik pa je najbrž nekoliko prehitro prekinil meč," je menil njegov trener Nikola Juretić, ki pa je prepričan, da ima njegov varovanec pri 24 letih v boksu še veliko prihodnost.

Ima vse pogoje, da veliko napreduje

"V štirih letih, kolikor se ukvarja s tem športom, ima za sabo 53 borb, tekmeci jih imajo po 300 in več. Tu so velike rezerve. Tudi stanje na zvezi se izboljšuje, tako da ima vse pogoje, da še veliko napreduje. Do kam, bo potrebno še počakati. Pridno dela, za ta šport je maksimalno zagret, hitro se uči. Kot prvo verjamem, da bo boksal na olimpijskih igrah v Tokiu," je optimist Juretić.

Černoga, ki sta ga v Minsku spodbujala tudi starša (mama Majda zaradi strahu ni stopila v dvorano, oče Igor, sicer predsednik piranskega kluba, pa si je dvoboj ogledal v prvih vrstah), tako ni izenačil najboljšega dosežka slovenskih boksarjev na evropskih prvenstvih, doslej se je v četrtfinale uvrstil le Rok Urbanc, in sicer leta 2011 v Ankari.