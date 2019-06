Tokić izpadel v osmini finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoričan je vodil z 2:1 v nizih, nato pa v odločilnih trenutkih delal napake in na koncu moral priznati premoč tekmecu.

"Nimam si česa očitati. Nisem igral slabo, mogoče se bil po vodstvu 2:1 malce preveč neučakan. A to je bil moj maksimum proti obrambnemu igralcu. Te mi nikakor ne ustrezajo, tudi sami medsebojni dvoboji z njim kažejo, da mi je izrazito neugoden tekmec. V osmih obračunih me je premagal šestkrat, sem ga pa jaz ugnal na evropskem prvenstvu v Luxemburgu. Upal sem, da mi bo to uspelo tokrat, a mi na žalost ni," je dejal Tokić, ki je tako zamudil priložnost, da si s kolajno neposredno zagotovi nastop na olimpijskih igrah.

Če bi zmagal Slovaka, bi se v četrtfinalu pomeril z Dancem Jonathanom Grothom, ki je presenetljivo ugnal njegovega krvnika iz Ria, Nemca Dimitrija Ovčarova.

"Škoda. Levičar Groth, mi precej bolj ustreza. Menim, da bi ga premagal. A v tem trenutku je brezpredmetno o tem razpravljati. Nisem pa razočaran, sem v dobri formi, storil sem vse, kar sem lahko, v močni konkurenci, tu so vsi igralci, ki v Evropi kaj pomenijo. Vsi smo za ta turnir tempirali formo, žal pa je bil Slovak tista črna pika v sicer zame zelo ugodnem žrebu. Končno se mi je poklopil žreb, toda nisem ga znal do konca izkoristiti," se je Slovenec zavedal zamujene priložnosti.

Posamični nastopi so za Slovence zdaj končani, bodo pa imeli priložnost še v ekipni konkurenci, v kateri so na evropskem prvenstvu pred slabima dvema letoma osvojili bronasto kolajno.