Tokić bi še igral, a mu Belgijci ne pustijo

Kljub vsemu pa bo štirikratni slovenski olimpijec del tekmovanja, saj bo na njem vodil belgijske igralce, katerih selektor je.

Pripravil bo druženje svojih nekdanjih reprezentančnih kolegov, trenerjev, sponzorjev in drugih prijateljev, čeprav uradno ne pomaga pri organizaciji. Poleg tega pa ima tudi zasluge, da bo najmočnejši turnir v Sloveniji tokrat v njegovem mestu, kamor se je zaradi vojne vihre v rodnem Jajcu preselil kot otrok.

"Lani, ko je bilo odprto prvenstvo Slovenije v Laškem, sem organizacijskemu odboru predlagal, da bi bil najmočnejši slovenski turnir v Novi Gorici. Ta ima odlične pogoje za nekaj takega, najbrž celo boljše od Otočca, Laškega ali Velenja, kjer je turnir že gostoval. Nova Gorica ima odlične namestitve, dobro glavno in ogrevalno dvorano. Spomnim se, kje vse sem po svetu igral, spal po garažah, v Novi Gorici pa bodo igralci lahko uživali," je igralne in druge pogoje v igralniškem mestu pohvalil Tokić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Delodajalci mu ne pustijo

Sam bi v dvorani Osnovne šole Milojke Štrukelj rad tudi igral. To je tudi nameraval, a so mu nastop preprečili delodajalci v Belgiji, ki ga nočejo več videti za igralno mizo. Dolga leta najboljši slovenski igralec in dobitnik štirih kolajn z evropskih prvenstev naj bi namreč ogrožal nastop belgijske reprezentance na olimpijskih igrah.

"Belgijci nas očitno vidijo kot velike konkurente za nastop v Parizu. Sistem kvalifikacij je zdaj drugačen kot prej, ko so se igrali kvalifikacijski turnirji, zdaj bo o nastopu odločala lestvica mednarodne zveze. Tu pa naj bi bili skupaj in eni drugim nevarni. Zato mene želijo izbrisati z lestvice, izbrisati moje točke, to pa najlažje naredijo tako, da mi ne pustijo igrati na turnirjih. Zato so mi svetovali, da ne igram v Novi Gorici, kjer sem vedno rad nastopal," je belgijski selektor razložil, zakaj ne bo igral na domačem turnirju.

Foto: Guliverimage

Tokić na svoje delodajalce seveda ni jezen, povsem jih razume, nasploh pa je zelo zadovoljen, da je sprejel povabilo belgijske zveze, ki ga je pripeljala na željo igralcev.

"Res sem vesel, ker se je izkazalo, da sem se pravilno odločil. Vsi belgijski igralci in njihovo vodstvo so me odlično sprejeli, skupaj res odlično delujemo. Redko smo sicer v Belgiji, skupaj s Slovenci v glavnem vadimo v Nemčiji v Saarbrücknu, s sodelovanjem smo vsi zadovoljni," je dejal Tokić, ki se še ni poslovil od aktivnega igranja. Čeprav na turnirjih že nekaj časa ne igra, je še vedno 120. na svetovni lestvici. Tudi letos pa ne bo brez tekmovalnih obračunov, nastopal bo v francoski ligi.

"Jaz bi še kar igral, tudi na še ene olimpijske igre bi šel. Zares pa ne vem, kam trenutno spadam. Redno sicer treniram, a zadnjo tekmo sem odigral pred več kot dvema mesecema. Če se bo ponudila priložnost, bi še kdaj oblekel slovenski dres, zagotovo pa tega ne bom mogel storiti na tekmovanju, na katerem bodo tudi Belgijci," napoveduje nekdanji prvi slovenski lopar, ki bo na turnirju navijal tudi za svojo nečakinjo, zelo nadarjeno mladinko Saro Tokić.