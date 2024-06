Čakanje na Nežo Klančar: Sreča nam ni šla na roko

"Sreča nam ni šla na roko. Tik pred prvenstvom je zbolela naša prva kandidatka za kolajne Neža Klančar, zato je seveda ostala doma. Upam, da si čim prej opomore in se nam pridruži v drugem delu prvenstva," je dan pred tekmo na sotočju Donave in Save potarnal Podržavnik.

V nadaljevanju je vendarle samozavestno napovedal boj za odličje na bazenu Milan Gale Muškatirović. "Kljub temu, da bo Neža vsaj v uvodnih dnevih manjkala, cilji ostajajo nespremenjeni. Gremo po kolajno. Videli bomo, kaj nam bo to na koncu prineslo."

Pogled na prijavljene čase je bil zares zelo obetajoč. Neža Klančar je imela drugi prijavljen dosežek na 50 m delfin in tretjega na 50 in 100 m prosto. Zdaj v ekipi največ pričakujejo od izkušenega Petra Johna Stevensa, ki ima v Beogradu prijavljen prvi izid na 50 m prsno. "Ampak tudi Katja Fain in Janja Šegel sta ob dobrem nastopu na 200 m prosto lahko zelo visoko. Tudi vse ekipe se lahko uvrstijo v finale, ali pa zelo blizu," je še dejal Podržavnik.

Ta upa na morebitno pozitivno informacijo iz Ljubljane že v ponedeljek, kar bi pomenilo, da bi Neža Klančar v najboljšem primeru že v torek tekmovala na 50 m delfin. Zadnji možen termin je prihodnji petek, ko je na sporedu predtekmovanje na 50 m prosto.

Manj vidni bodo dosežki ostalih, za posameznike pa nič manj pomembni. V moški konkurenci Peter John Stevens, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič in Anže Ferše Eržen lovijo zadnji vlak za olimpijski nastop v Parizu. Tjaša Pintar in Hana Sekuti se borita za prosto mesto v ženski olimpijski štafeti 4 x 100 m prosto. Polfinale in morebitno presenečenje pa imata na seznamu želja tudi plavalki prsnega sloga Tin Čelik in Tara Vovk, slednja pa je tik pred EP zbolela in po prvih informacijah izgubila kar nekaj moči.

Šest štafetnih nastopov

Posebnost letošnje tekme je kar šest štafetnih nastopov Slovenije, kar naj bi postal trend na Plavalni zvezi Slovenije, saj s se s tem na široko odpirajo vrata v reprezentanco številnim športnikom. "Štafeta ekipi da vedno dodaten doprinos, jo poveže, ekipa z njo zraste. Zelo pomembna je tudi z motivacijskega vidika, saj plavalci drug drugega vlečejo naprej. Prav zato številni v štafeti pokažejo mnogo več, kot jim to uspe v posamičnih nastopih."

Ugank do konca prvenstva bo kar nekaj. Ne gre le za morebiten nastop Neže Klančar, ampak tudi morebiten predčasen odhod Petra Johna Stevensa, ki je kot prvi cilj sezone izpostavil olimpijsko normo. Če je v Beogradu ne bo dosegel, razmišlja, da bi to poskušal prihodnji konec tedna na mitingu Sette Coli v Rimu.

"Cilj je olimpijska norma A, pa s tem verjetno tudi finale. Nastop na 50 m prosto pa je bonus in bomo videli," o EP pravi Stevens, o predčasnem odhodu z EP pa dodaja: "Zelo lepo je videti, da sem prvi na lestvici za 50 m prosto, a cilji so jasni. Želim dokazati, da lahko odplavam normo za Pariz. Težko je zdaj, nisem se še odločil, kako bo. Veliko je odvisno od prvega nastopa tukaj."

