Brolihova v Beltincih presenetila Apotekarjevo

Slovenske judoistke in judoisti so imeli danes v Beltincih člansko državno prvenstvo. Za presenečenje je med borkami do 78 kg poskrbela Patricija Brolih, ki je premagala aktualno mladinsko evropsko prvakinjo Klaro Apotekar, ki se sicer že uspešno bori tudi na članskih tekmovanjih doma in v tujini.

Brolihova iz Bežigrada je z vazarijem presenetila članico kluba Z'dežele Sankaku Apotekarjevo v drugi minuti borbe in nato prednost znala zadržati do konca.

V ostalih kategorijah favoriti presenečenj niso dovolili, med borci do 60 kg je državni prvak postal David Štarkel (Z'dežele Sankaku), do 66 kg Andraž Jereb (Z'dežele Sankaku), ki je za zmago ugnal klubskega kolega Matjaža Trbovca, do 73 kg je slavil Adrian Gomboc (Bežigrad), do 81 kg Martin Hojak (Bežigrad), do 90 kg David Kukovica (Branik Broker), do 100 kg Blaž Vrankar (Gib Šiška) nad 100 kg pa Vito Dragič (Impol).

"Državno prvenstvo sem vzel kot neko trening tekmo, je pa bilo lepo, da sem nastopal blizu doma. Imel sem štiri močne borbe in zadovoljen sem s svojo predstavo pred evropskim prvenstvom. Zdaj sledijo še priprave na prvenstvo v Izraelu konec aprila," je po zmagi dejal Gomboc.

Adrian Gomboc je zmagal. Foto: Stanko Gruden, STA "V začetku sezone sem se poškodoval in počasi grem naprej. Poškodbo sem saniral in vidim, da še bom moral veliko delati, preden bom nazaj na željni ravni. Danes mi ni bilo tako pomembno zmagati, ampak da dam vse od sebe, ker je bila to zame predtekma pred veliko nagrado Antalye. Tehnika v najtežjih kategorijah se v zadnjem času zelo spreminja, to niso več klasični tekmovalci, kot smo jih bili vajeni, ampak so bolj atletski in posledično se spreminja tudi tehnika borb," pa je povedal Dragič.

Pri dekletih sta v najlažjih kategorijah še naprej v ospredju sestri Štangar (obe Olimpija), do 48 je zmagala Maruša, do 52 pa Anja. Med borkami do 57 kg je zmago slavila Pia Grabar (Z'dežele Sankaku), do 63 prepričljivo najboljša judoistka te kategorije na svetu Tina Trstenjak (Z'dežele Sankaku), ki je za naslov premagala Andrejo Leški iz Bežigrada, med članicami do 70 kg je zmagala Anka Pogačnik (Z'dežele Sankaku), do 78 kg Brolihova, nad 78 kg pa Urška Torkar (Triglav Kranj).

"Državno prvenstvo je vedno neka posebna tekma, ki ti nekaj pomeni in sem vesela, da sem osvojila naslov državne prvakinje. V nadaljevanju sezone se bom osredotočila na članske tekme. Najprej grem na Grand Prix v Tbilisi in nato še na Grand Prix v Anatlyo, kjer bomo ostali še po koncu in se pripravljali na evropsko prvenstvo," pa je dejala Maruša Štangar.

Prvi klub prvenstva je tako postal Z'dežele Sankaku s petimi naslovi, dvema drugima mestoma, dvema tretjima, pred Bežigradom (3, 4, 3) in Olimpijo (2, 1, 1). Nastopilo je 105 članov in članic iz 20 klubov.