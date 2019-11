Branilci naslova na SP v ragbiju zgolj do brona #video

Novozelandci, branilci naslova, so se morali na svetovnem prvenstvu v Jokohami zadovoljiti s 3. mestom. Za bron so morali premagati Wales (40:17).

Novozelandci, branilci naslova, so se morali na svetovnem prvenstvu v Jokohami zadovoljiti s 3. mestom. Za bron so morali premagati Wales (40:17). Foto: Getty Images

Branilka naslova Nova Zelandija je na svetovnem prvenstvu v ragbiju v Jokohami na tekmi za tretje mesto kar s 40:17 (28:10) premagala Wales in osvojila bron. V soboto dopoldne po slovenskem času se bosta v Jokohami za zlato pomerili še Anglija in Južnoafriška republika.

Novozelandci so še zadnjič na tem prvenstvu odplesali svoj haka ples:

All Blacks so se po porazu v polfinalu, z 19:7 jih je odpravila Anglija, znesli nad Walesom, ki je že ob polčasu zaostajal za 18 točk. Tudi v drugem delu so gledalci, med katerimi sta bila tudi nekdanji japonski cesar Akihito in njegova žena Michiko, videli popolno prevlado novozelandske ekipe.

Tekmo sta si ogledala tudi nekdanji japonski cesar Akihito in njegova žena Michiko. Foto: Getty Images

Wales tako trikratnih svetovnih prvakov ni premagal vse od leta 1953.

Novozelandci so se že po polfinalu poslovili od možnosti, da bi po letih 1987, 2011 in 2015 še tretjič zaporedoma in skupno četrtič postali najboljši na svetu. So pa ob eni srebrni medalji osvojili še tretji bron na SP ter so najuspešnejša reprezentanca v zgodovini prvenstev.

Foto: Getty Images

Južnoafričani bodo proti Angliji v svojem tretjem finalu lovili še tretji naslov svetovnega prvaka.