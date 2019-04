Bertoncelj vsak dan bolj optimističen, Klavora vse stavi na lepo izvedbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osmo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v poljskem Szczecinu v sredo odpirajo telovadci. Med več kot 150 tekmovalci bodo trije Slovenci. Sašo Bertoncelj bo branil srebro z lanskega EP v Glasgowu, upa pa, da je po poškodbi in bolezni dovolj dobro pripravljen za finale. Mesta med osmerico najboljših si želi tudi Rok Klavora.

Bertoncelj je lani osvojil svojo tretjo medaljo na velikih tekmovanjih na konju z ročaji, po dveh bronih je bil srebrn. Po koncu sezone je 34-letnik staknil poškodbo komolca, ko jo je odpravil, se je boril še z bakterijsko okužbo črevesja in želodca. Težav je zdaj konec, Gorenjec pravi, da se vsak dan počuti bolje, edino vprašanje je, kako dobro je fizično pripravljen.

"Pripravljenost sicer ni totalna uganka. V primerjavi z lanskim EP sem 30, 40 odstotkov slabše pripravljen. Elementov ne pozabiš. Ko izgubiš fizično pripravljenost, se to pozna pri elementih, ker nisi pri moči, hitreje si utrujen," pravi Bertoncelj.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Veseli ga, da je takoj ob prihodu v Szczecin pozabil na vse zdravstvene težave in misli usmeril nase, trening, sestavo in tekmo. "Ko me drugi sprašujejo, kako sem, rečem, da sem v redu. Nobene vloge ne bo igralo, kako se počutim, ko pred sodniki dvignem roko. Sem razbremenjen, ker ne pričakujem veliko od sebe. Velik uspeh je že, da sem se spravil iz težav, da sem ob vsem lahko treniral," je povedal Bertoncelj.

Na vprašanje, ali mu je lažje braniti medaljo ali jo napadati, pa je odgovoril: "Moram se zahvaliti izjavi Ilke Štuhec, ki je rekla, da ji ni treba nič braniti, ker ji medalje nihče ne more vzeti. Medalja je doma, nihče mi je ne bo vzel. Napadam novo medaljo, v prvi fazi nov finale. O medalji ne bi govoril, je pa seveda želja."

Za vajo se bo odločil glede na razplet kvalifikacij

Bertoncelj je pripravljen, da nastopi z lažjo ali težjo vajo. S katero se bo predstavil v sredo zvečer, se bo odločil glede na razplet kvalifikacij. "Upam, da z lažjo, je pa manjša verjetnost. V glavi imam, da bom nastopil s težjo, s tisto, s katero sem v Glasgowu osvojil medaljo," je zaključil.

Preostala Slovenca bosta nastopila na parterju. Bolj izkušenemu Klavori se je finale EP do zdaj izmuznil že nekajkrat, zato je njegov cilj, da kvalifikacije konča v prvi osmerici in si s tem pritelovadi sobotni finale. A se zaveda, da bo moral narediti sestavo brez napak, ob tem pa upati tudi na kanček sreče.

Foto: Vid Ponikvar

Klavora: Pripravljen sem super, pritiska si ne nalagam

"Nikoli se ne ve. Lahko naredim zelo dobro, lahko zelo slabo. Pripravljen sem super, pritiska si ne nalagam. Treba bo narediti lepo vajo. Bomo videli, kaj bo. Prvi cilj je, da naredim lepo vajo, sodniki bodo povedali, ali sem dovolj dober. Izhodiščna ocena je dovolj visoka, da se ob lepi izvedbi prebijem v finale."

"Lepa izvedba ni zagotovilo za finale. Sodniki radi vidijo, da nekdo visoko skače, tudi če je grdo. Jaz se držim načela, da je boljša nižja izhodiščna ocena in lepa izvedba, kot da se razbijem in si kaj naredim," je dodal.

Manj rezultatskih pričakovanj ima Luka Terbovšek, ki bo na EP nastopil drugič v karieri, del slovenske reprezentance je občasno.

"Z rezultatom se ne obremenjujem. Ob lepi izvedbi bi lahko bil okrog 20. mesta. Priprave so šle odlično, fizično sem dobro pripravljen, vse je šlo brez poškodb. Tudi treme ni kaj dosti," je razložil najmlajši član moškega dela reprezentance.

Terbovšek je edini od slovenske trojice, ki je na Poljskem brez trenerja - Bertoncelj ima ob sebi Sebastijana Piletiča, Klavora Dejana Jovanoviča - a se s tem ne obremenjuje. "Z Dejanom se super razumemo, moj trener Franci Rojc mi je napisal, kar moram delati. Je tako, kot bi bil tu," je dejal z nasmeškom.

Na startnem seznamu EP je večina najboljši telovadcev sveta, saj vsi lovijo čim boljšo pripravljenost za jesensko svetovno prvenstvo, ko bodo razdelili večino vozovnic za olimpijske igre v Tokiu 2020.