Slovenski telovadci tokrat ne napovedujejo boja za najvišja mesta

V preteklih letih je vsaj Sašo Bertoncelj pred odhodom na prvenstva stare celine na glas izražal željo vsaj po finalu, tokrat je pri napovedih previden zaradi težav s komolcem pozimi in boleznijo v zadnjih tednih, zaradi česar ni mogel trenirati in tekmovati, kot bi si želel evropski podprvak na konju z ročaji.

Tudi Teja Belak, ki se je v zadnjih letih redno uvrščala v finale na preskoku, je tokrat bolj skopa pri napovedih, saj je prav tako imela nekaj zdravstvenih težav, ki pa jih je omejila in v zadnjih dveh tednih dobro trenirala.

Teja Belak je tokrat bolj skopa pri napovedih. Foto: Vid Ponikvar

Finale na preskoku oziroma parterju si želita Tjaša Kysselef in Rok Klavora. Oba sta v zadnjih letih za las zgrešila uvrstitev med najboljših osem, pretiranih zdravstvenih težav nista imela, zato sta lahko v miru trenirala, je pa obema jasno, da bosta morala narediti najboljši možni sestavi ter ob tem upati tudi na kanček sreče.

Dobro formo je na zadnjem svetovnem pokalu v Dohi pred dvema tednoma pokazala Adela Šajn, ki je bila četrta v finalu na gredi, dobro pripravljenost želi pokazati tudi na Poljskem. Še najmanj rezultatskih pričakovanj ima Luka Terbovšek, drugi Slovenec na parterju, ki si je mesto v reprezentanci prislužil, kot pravi slovenska stroka, s trdim delom, čeprav ga na največjih tekmah v slovenski ekipi ni.

Selektor moške vrste Sebastijan Piletič je pred odhodom na EP optimističen. Foto: Vid Ponikvar

"Sem optimističen. Tudi če Sašo in Rok nista v top formi, sta sposobna dati od sebe maksimum, s katerim lahko dosežeta rezultate, kot sta jih dosegala do zdaj. Luka je zelo dobro pripravljen, verjamem, da je sposoben brez večjih težav opraviti vajo na EP. Ne bi si upal zastavljati resnih ciljev, lahko pa zatrdim, da so fantje dovolj dobro pripravljeni, da bodo zadovoljili vse naše želje," sporoča selektor moške vrste Sebastijan Piletič.

"Dekleta so pripravljena, verjamem, da bodo to tudi pokazala. Največ pričakujemo od Teje, ki ima sicer zadnji dve leti zdravstvene težave, v tem trenutku pa se ji je uspelo kar dobro pripraviti. Če bi se izšlo, kot smo si zamislili, upam, da bo dobro. Tjaša je naša 'ziherašica', ki ima sicer lažja skoka kot Teja, ampak ju vedno naredi, kot je treba. Upamo na dober rezultat. Adela je v Dohi pokazala, da je izvrstno pripravljena. Če ji bo na EP uspel tak nastop, bomo zadovoljni," pa pravi selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič.

Na prvenstvu stare celine se obeta močna konkurenca



Vsi bodo imeli v dvorani Netto Arena močne tekmece, zato prostora za napake ne bo.



Na konju bosta nastopila britanski zvezdnik Max Whitlock, sicer olimpijski prvak, ter branilec evropskega naslova Irec Rhys McClenaghan, na parterju na primer Britanec Dominick Cunnigham ter romunski veteran Marian Dragulescu.



Na preskoku branilke zlata iz Glasgowa 2018, Madžarke Boglarke Devai ne bo, bodo pa srebrna Rusinja Angelina Melnikova in njena rojakinja Marija Paseka ter zmagovalka EP pred dvema letoma Francozinja Coline Devillard, na gredi pa Francozinja Marine Boyer, srebrna z zadnjega EP Belgijka Nina Derwael ... Nastopil bo tudi ukrajinski specialist za mnogoboj Ukrajinec Oleg Vernjajev, nizozemski mojster droga Epke Zonderland, svetovni prvak v mnogoboju Rus Artur Dalalojan, dobitnica medalj z vseh največjih tekmovanj Paseka ...

Telovadci bodo v ponedeljek in torek preizkušali dvorano, v sredo bodo kvalifikacije začeli telovadci, v četrtek nastopi čakajo še telovadke. Na vseh štirih orodjih se bo z željo po uvrstitvi na junijske evropske igre predstavila Kysselefova.

V petek bo na vrsti posamični mnogoboj, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih.