Bergant in Sudar brez finala na balvanih

Balvani so se izkazali prezahtevni za slovenska tekmovalca Martina Berganta in Zana Lovenjak Sudarja, ki sta si priplezala prvi polfinale letos. Vsi štirje balvanski problemi so predstavljali nerešljivo uganko za slovenska tekmovalca, ki sta v drugem in tretjem balvanu osvojila coni, za kaj več pa se jima tokrat ni izšlo.

Je pa prvi cilj po vrnitvi v tekmovalno areno po poškodbi palca na levi nogi osvojila Janja Garnbret, ki je z brezhibno finalno predstavo v slogu velike šampionke z osvojenimi štirimi balvani v prvem poskusu zmagala na četrtkovi ženski balvanski tekmi.

Garnbret in preostale člane reprezentance zdaj na avstrijskem Tirolskem čaka uvodna preizkušnja sezone v težavnostnem plezanju. Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve v težavnosti.

V moških kvalifikacijah težavnosti bodo nastopili lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti Luka Potočar, Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. V ženskih kvalifikacijah v težavnosti pa so ob Garnbretove za nastop prijavljene še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.