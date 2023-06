Poškodba preteklost, Janja Garnbret spet zmaguje

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret se je v četrtek opoldne na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Innsbrucku prebila v večerni finale, v katerem je nato dosegla svojo že 38. zmago v svetovnem pokalu. Štiriindvajsetletnica je vsakega od štirih balvanov razrešila v prvem poskusu in manj kot minuti ter zabeležila 15. zmago na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini.

S prvim balvanskim problemom je opravila v prvem poskusu po vsega 49 sekundah, tudi z drugim ni imela težav, do vrha je v prvem poskusu prišla po 58 sekundah. Garnbret se je "mudilo" tudi na tretjem balvanu, ki ga je v prvo razrešila po vsega 35 sekundah. Zadnji, četrti balvanski problem pa ji je vzel zgolj 40 sekund, kar je pomenilo, da je slovenska zvezdnica še pred nastopi zadnjih treh tekmovalk slavila s popolnim izkupičkom.

Korošico so takoj po koncu svojega nastopa preplavila čustva. Po zlomu palca v pripravljalnem obdobju je izpustila prvi del sezone, po vrnitvi na plezalne steze v Pragi in drugem mestu pa je v drugem poskusu že prvič slavila. To je bila njena prva zmaga v svetovnem pokalu po lanski tekmi v težavnosti v Džakarti.

"Nimam niti besed, s katerimi bi opisala te občutke"

Janja Garnbret Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Nimam niti besed, s katerimi bi opisala te občutke. Vedno se je težko vrniti po poškodbi, zato sem na tekmovanjih še naprej iskala pravi ritem. Danes sem ga vendarle našla, bila sem v svojem svetu in očitno še nisem pozabila, kako je treba tekmovati. Hvaležna sem in zelo vesela vse podpore, tako od navijačev kot moje ekipe," je po tekmi dejala Garnbret. "Če sem iskrena, v Pragi nisem bila razočarana. Bila sem zelo vesela, da sem sploh tam in tekmujem. Vendarle je bilo malce čudno, saj so imeli vsi že nekaj nastopov v svetovnem pokalu in so bili v tekmovalnem ritmu, meni pa je to manjkalo."

Skupno je Janja Garnbret zdaj pri 38 zmagah za svetovni pokal in 58 uvrstitvah na stopničke. V težavnosti je slavila 23-krat, na balvanih pa 15-krat, še petkrat je stala na stopničkah v tej disciplini.

Skozi kvalifikacije Sudar in Bergant

Zan Lovenjak Foto: Grega Valančič/Sportida Na avstrijskem Tirolskem so v četrtek izpeljali moške kvalifikacije na balvanih, kjer so med 114 tekmovalci po 20 mestih, ki so na voljo v polfinalu, posegali Martin Bergant, Jernej Kruder, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik.

Skozi kvalifikacijsko sito sta se prebila dva Slovenca. Petindvajsetletni Libeličan Lovenjak Sudar se bo prvič letos meril v polfinalu, potem ko je bil lani v Innsbrucku 16. Tudi 27-letni Škofjeločan Bergant bo nastopil v svojem prvem polfinalu letos. Peharc je tekmovanje sklenil na 27. mestu, Vezonik je bil 29., Kruder, ki je nastopil na svoji 87. balvanski tekmi v svetovnem pokalu, pa je bil 53.

Konec tedna še težavnost

Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve v težavnosti. Poleg Potočarja bodo v moških kvalifikacijah težavnosti nastopili še Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. V ženskih kvalifikacijah v težavnosti pa so ob Garnbret za nastop prijavljene še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.

"Zaradi poškodbe sem morala malce zamakniti trening težavnosti, ampak takoj, ko sem lahko obula plezalne čevlje, sem začela trenirati. Kombinirala sem treninge obeh disciplin in tudi tukaj bom tekmovala v obeh. Bomo videli, kako bo šlo," je še za konec četrtkovega dne v Innsbrucku povedala Garnbretova.