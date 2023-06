Janja Garnbret uresničila cilj v Innsbrucku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnjega balvana do vrha ni preplezala, je pa vseeno v šestem poskusu potrdila cono. Polfinale je na vrhu edina s vsemi štirimi osvojenimi balvani končala Američanka Brooke Raboutou pred Japonkama Futabo Ito in Miho Nonaka.

Janja Garnbret je bila edina Slovenka v današnjem polfinalu. Vita Lukan, Katja Debevec in Julija Kruder so pristale na mestih zunaj polfinala. Lukanova je balvansko tekmovanje končala na 23. mestu, Debevčeva je bila 25., Kruderjeva 35.

Garnbretova se je sicer v začetku meseca v Pragi uspešno vrnila v svetovni pokal po poškodbi. Vrnitev v mednarodno tekmovalno areno je potrdila z drugim mestom, prvimi slovenskimi stopničkami v konkurenci svetovnega pokala v tej sezoni.

Američanka Brooke Raboutou je bila najboljša v polfinalu. Foto: Guliverimage

V četrtek bodo ob 9.00 moške kvalifikacije na balvanih, kjer bodo med 114 tekmovalci po 20 mestih, ki so na voljo v polfinalu, posegali Martin Bergant, Jernej Kruder, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik. V četrtek zvečer bo ob 19.30 ženski finale z Garnbretovo, v petek dopoldne sledi moški balvanski polfinale in zvečer še finale.

Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve v težavnosti.

Poleg Potočarja bodo v moških kvalifikacijah težavnosti nastopili še Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep. V ženskih kvalifikacijah v težavnosti pa so ob Garnbretovi za nastop prijavljene še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.