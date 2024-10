Beno Kunst na Madžarskem osmi na preskoku

Debitant to sezono na gimnastičnih tekmah najvišje ravni Beno Kunst je na svetovnem izzivu v Sombotelu, finalni tekmi sezone, na preskoku po napaki zasedel osmo mesto. To je bil za 23-letnega Brežičana prvi finale v karieri na tekmah najvišje ravni.

Telovadci so se po olimpijskih igrah v Parizu zbrali na Madžarskem na zadnji veliki tekmi sezone, svetovnem izzivu v Sombotelu, kjer so nastopili reprezentanti iz 31 držav ter vseh petih celin. Slovenci so si pritelovadili tri finalne nastope.

Potem ko je bil Kunst v kvalifikacijah najboljši in se je s prvo oceno prebil v boj za kolajne, se mu današnji finalni nastop ni posrečil po željah. Pri prvem skoku s težavnostjo 15,200 točke je naredil napako, saj se je usedel na zadnjo plat. Drugi, nekoliko lažji skok je po besedah selektorja Sebastijana Piletiča naredil zelo lepo, povprečje obeh mu je prineslo osmo mesto.

"Ne glede na današnjo napako pri prvem skoku sem jaz zelo vesel za Bena. Prvič se je uvrstil v finale svetovnega pokala. V petek je pokazal dva dobra skoka in imel najvišjo oceno med vsemi. Pozna se mu, da nima še rutine, da bi bil vajen ponavljati takšne nastope," je uvodoma nastop svojega varovanca na finalni tekmi sezone ocenil Piletič. Obenem je pojasnil, da je fant motiviran in marljiv na treningih, tako da so pred njim svetli časi. "Beno ima pri skokih še ogromno rezerve, tako da se lahko veselimo prihodnosti. Njegov čas šele prihaja, upam le, da bo ostal zdrav," je še dejal selektor.

Že v soboto sta se za kolajne borila tudi Lucija Hribar na dvovišinski bradlji ter Luka Bojanc na krogih. Hribar se sestava ni posrečila, saj je padla z bradlje, tako da je svojo zadnjo tekmo sezone končala na sedmem mestu. Sedmi je bil tudi Bojanc na krogih, ki se je vrnil komaj mesec in pol po poškodbi rame in rehabilitaciji.

Svetovni izziv v Sombotelu je bil finalna preizkušnja sezone po tekmah v Antalyi, Osijeku, Varni in Kopru. Telovadce letos čaka le še državno prvenstvo, ki je na koledarju konec novembra.