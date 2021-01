Belorusija ostala še brez enega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po hokejskem SP so Belorusi ostali še brez prvenstva v modernem peteroboju.

Foto: Guliverimage

Zaradi nestabilnega političnega položaja v državi se je Mednarodna zveza za moderni peteroboj odločila, da namesto Minska poiščejo drugega prireditelja. Pomembne pa so bile tudi sankcije, ki jih je proti beloruskemu olimpijskemu komiteju izrekel Mednarodni olimpijski komite. Obenem je vse večji tudi strah, da posamezne države svojih tekmovalcev na SP v Belorusiji ne bi poslali.

Odmeval je odvzem hokejskega SP, saj je IHF po močnem političnem in gospodarskem pritisku Belorusiji SP odvzela. Razlog je voditelj države Aleksander Lukašenko, ki mu v Evropski uniji očitajo poneverbo volitev 9. avgusta lani in ga ne priznavajo kot predsednika. Številne države so se zato odločile za sankcije proti vplivnim osebam iz Belorusije.

V državi še vedno potekajo protesti in upori proti Lukašenku. Oblasti so od avgusta zaradi protestov priprle že 30.000 ljudi, več sto ljudi je bilo ranjenih, številni so v protestih tudi umrli.

