Belorusiji odvzeli svetovno prvenstvo elitne skupine

"Zaradi varnostne situacije se je svet IIHF odločil, da prvenstvo odvzame Minsku. Možnosti gostiteljstva tekmovanja so še odprte," je sporočila IIHF. IIHF sicer za zdaj sicer še ni potrdila SP samo v Latviji, prav tako pa ne, ali bo izbrala nadomestnega sogostitelja.

Korak ni nepričakovan, tudi zaradi stopnjevanja pritiska v zadnjih dneh. Predsednik krovne zveze Rene Fasel je že po nedavnem obisku v Belorusiji in sprejemu pri tamkajšnjem predsedniku Aleksandru Lukašenku, zaradi česar je bil deležen tudi ostrih kritik, dejal, da si v tem trenutku težko predstavlja izvedbo v obeh državah. Takrat je za to navedel predvsem zdravstvene razloge.

A veliki so bili tudi politični pritiski zaradi razmer v Belorusiji. Številni namreč prav zaradi njenega predsednika Belorusijo vidijo kot sporno prirediteljico SP. V načrtu B, kot ga je pred dnevi predstavil Fasel, sta bili dve možnosti. Namesto Minska in latvijske Rige bi lahko tekme izvedli samo v Latviji, druga pa je nov soprireditelj, zanimanje sta pokazali Slovaška in Danska. Danes pa je podobno povedal tudi latvijski predsednik vlade Krišjanis Karinš, ki je dejal, da bi lahko Latvija tekmovanje gostila tudi sama, a bi se morala pred tem z IIHF dogovoriti o finančni plati takšne izvedbe, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Arena v Minsku ne bo gostila svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

Temeljito preučili možnost izvedbe v Minsku

V pojasnilu krovne zveze so zapisali, da so v zadnjem obdobju temeljito preučili možnosti izvedbe prvenstva v Minsku. Za odpoved so se odločili zaradi varnostne situacije, na katero IIHF nima vpliva, tako da na koncu ni preostalo drugega kot odvzem. Pojasnili so tudi, da je takšna poteza v skladu s pravili IIHF, ki mora poskrbeti za vse udeležence svojih tekmovanj, zaradi tega pa lahko prvenstvo tudi odvzame, če se pojavijo resni pomisleki ali dvomi, da bo neka država tekmovanje lahko izvedla brez skrbi za varnost tekmovalcev in drugih udeležencev, prav tako pa mora gostitelj zagotoviti svobodno gibanje udeležencem, novinarjem in navijačem.

IIHF je še dodala, da se je njen svet za takšno potezo odločil tako zaradi zdravstvenih pomislekov ob pandemiji novega koronavirusa kot tudi naraščajoče politične negotovosti v tej državi. Odločitev pa so nazadnje sprejeli po posvetu z beloruskimi oblastmi in po pregledu poročila neodvisne komisije. Končna ugotovitev je bila, da IIHF v tem trenutku v Belorusiji ne more zagotoviti ustrezne varnosti ekipam, ostalim udeležencem in gledalcem.

Možnosti še odprte

"Zelo nam je žal, da moramo umakniti skupno izvedbo prvenstva z Rigo in Minskom. Skušali smo doseči tudi to, da bi bilo hokejsko SP kot športni dogodek lahko blažilec napetosti na političnem področju v Belorusiji in bi pomagalo najti izhod. Svet IIHF pa poudarja, da SP nobena politična opcija v državi ne sme zlorabiti za svojo korist, medtem ko so v ozadju večje in pomembnejše stvari, kot je zagotavljanje varnosti udeležencem," je za spletno stran IIHF pojasnil predsednik Fasel.

Na koncu so še sporočili, da mora glede na to, da je bilo SP skupno za Rigo in Minsk, IIHF še preučiti vlogo Latvije pri morebitni izvedbi prvenstva, prav tako pa dopušča možnost, da bo SP izvedla kakšna druga država sama.

