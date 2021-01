Stoodstotni Washington pri Pittsburghu, Panterji bodo le dočakali prvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelja v ligi NHL prinaša zgolj dva obračuna. V Pittsburghu bodo pingvini iskali prvo zmago v sezoni. Na uvodnih dveh tekmah so ostali praznih rok, dvakrat so jih odpravili člani Philadelphia Fylers. Gostili bodo Washington Capitals, ki ima v žepu dve zmagi nad Buffalom. Na drugem srečanju bodo hokejisti Florida Panthers pričakali Chicago Blackhawks. Za panterje bo to sploh prva tekma sezone, saj sta ji uvodni zaradi okužb pri Dallas Stars odpadli. Chicago je sezono začel s porazoma proti prvakom Tampa Bay Lightning.