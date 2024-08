Anže Urankar je nedavno na svetovnem prvenstvu v Španiji v šprintu na divjih vodah ubranil naslov svetovnega prvaka, zlato pa je osvojil tudi v ekipnih vožnjah v šprintu. Sedemindvajsetletni Ljubljančan zelo uspešno tekmuje tudi na mirnih vodah. Na svetovnem prvenstvu v Uzbekistanu je v kajaku na 200-metrski razdalji zasedel peto mesto. Bil je tudi član mešanega četverca, s katerim so na 500-metrski razdalji zasedli četrto mesto. Anže pa ni le vrhunski športnik, ampak tudi zelo zavzet trener, saj v ljubljanskem klubu trenira skupino mladih nadobudnih kajakašev. Delo trenerja mu vzame veliko časa in energije, a za zdaj vse dobro usklajuje. Vesel je, ko vidi, kako njegovi varovanci, ki jim na pripravah tudi kaj skuha, napredujejo in dobro tekmujejo.

Anže Urankar je v šprintu na divjih vodah ubranil naslov svetovnega prvaka. Foto: Pete Atkinson

Ubranili ste naslov svetovnega prvaka. Ali je bilo težje tekmovati, ker ste branili naslov?

Da, bilo veliko težje kot ponavadi. Vedel sem, da mi proga ustreza in da sem res dobro pripravljen, in ne bi bil zadovoljen z drugim kot z zmago. Če sam nase izvajaš takšen pritisk, je težje. Zadnjo noč pred tekmo sem zelo slabo spal in pred tekmo sem bil nervozen. Deset sekund pred štartom je vse popustilo. Nisem imel težav s tem, da bi bil v krču ali kaj podobnega. Sicer takšnih občutkov pred tekmo nisem vajen, ker sem tekmovalec, ki ponavadi ni nervozen.

Ali se vam je potem prvič zgodilo, da ste bili pred tekmo tako nervozni?

Da, prvič sem bil tako nervozen.

Foto: Bojan Puhek Ali sicer delate s kakšnim psihologom?

Ne, ne delam s psihologom. Nekako mi uspeva, ampak je res, da je vsako leto težje tekmovati. Postavljaš si visoke cilje, saj ko si še "mulc", na vse skupaj gledaš kot na šport. Nisi pod takšnim pritiskom in tudi okolica od tebe ne pričakuje toliko. Ko pa enkrat braniš naslov svetovnega prvaka, je malo drugače.

Torej z leti drugače gledate na vse?

Ko si mlajši, to zate ni vir preživetja. Danes pa je to bolj kot služba in je zaradi tega mogoče še dodaten pritisk.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Letošnja sezona je bila za vas precej naporna, saj ste tekmovali tudi na mirnih vodah, kjer ste dosegali zelo dobre rezultate. Koliko ste sploh imel časa, da ste se po spustu na divjih vodah pripravili na svetovno prvenstvo na mirnih vodah?

Doma skoraj nisem bil. Iz Španije smo prišli v nedeljo, v ponedeljek zjutraj pa smo že leteli z letališča na Brniku. Spal sem le nekaj ur in si na novo uredil prtljago. Pravzaprav nisem imel nič časa, ampak moram priznati, da mi je bilo veliko lažje, ker sem svoj glavni cilj sezone izpolnil in je tako veliko lažje tekmovati.

V preteklosti ste dejali, da je vaša prioriteta spust na divjih vodah, a vendarle vam zelo dobri rezultati uspevajo tudi na mirnih vodah. Ali ste si morda do zdaj premislili?

Disciplin, v katerih veslam na mirnih vodah, ni na olimpijskih igrah. Zelo pa sem vesel, da sem prišel tako visoko tudi v posamični konkurenci na mirnih vodah. Morda bi potreboval še kakšen teden več, da bi se privadil. Vseeno je veslanje na mirnih vodah veliko bolj drugačno kot v kajaku na divjih vodah. Zdaj se moram spočiti, ker še po nobeni sezoni nisem bil tako izžet. Vzeti si moram nekaj časa, da v miru v premislim. Seveda, še vedno bom veslal, ampak velikih načrtov še ne delam. Najprej je treba poskrbeti za zdravje in počitek. Poleg tega me čaka še veliko tekem z mojimi varovanci in so tudi konci tedna naporni.

"Veliko je odrekanja in na podlagi tega trpi tudi zasebno življenje. A če so rezultati pri meni in pri otrocih, je vse poplačano." Foto: Bojan Puhek

Poleg vrhunskega treniranja opravljate tudi delo trenerja. Koliko dela in energije to zahteva od vas?

Med tednom poskušam narediti tako, da vse svoje treninge opravim pred treningom otrok. Včasih si kakšen trening v fitnesu pustim za zvečer. Težava je, ker nisem nič doma in so tudi priprave zelo naporne. To pomeni, da s svojimi varovanci opravim dva treninga, vmes moram kuhati, potem pa še sam opraviti dva treninga. Res pa je, da so tudi otroci že samostojnejši in med treningi poskrbijo sami zase, torej mi ni treba vedno kuhati.

Očitno vam dobro uspeva vse usklajevati, potem ko ste postali dvakratni svetovni prvak?

Mogoče je, ampak je ob tem treba vedeti, da je veliko odrekanja in na podlagi tega trpi tudi zasebno življenje. A če so rezultati pri meni in pri otrocih, je vse poplačano. Super je, ko vidiš svoje varovance, da so med boljšimi v svojih kategorijah.

Treninge opravlja tudi na Bohinjskem jezeru. Foto: Osebni arhiv

Kako sicer potekajo vaši treningi? Ali večinoma trenirate sami ali trenirate tudi z vašim klubskim kolegom Simonom Ovnom, ki je postal svetovni prvak v klasičnem spustu?

Pozimi 90 odstotkov treningov opraviva skupaj. Na tem mestu se mu moram res zahvaliti, ker drug brez drugega ne bi bila tako močna. Skupaj trenirava že zadnjih deset let in ne predstavljam si, da bi s katerim drugim tekmovalcem toliko časa preživel na treningu. Drug drugega spodbujava in res je lepo, da sva letos oba postala svetovna prvaka. Veliko pomeni, če dva najboljša na svetu trenirata skupaj. Zelo vesel sem bil njegove zmage.

Pri vaju je ponavadi veljalo, da sta na vsakem treningu drug drugega priganjala do zadnjega atoma moči. Ali to še vedno počneta?

Rekel bi, da trenirava pametneje, torej ni vsak trening "na nož", saj se nama je dogajalo, da sva bila dva dni povsem izčrpana. Danes dva ali tri treninge opraviva do zadnjih moči, medtem ko pri ostalih malo manj. Da, danes sva pametnejša. Med nama pa je zdrava tekmovalnost, brez tega ne gre.

Spust na divjih vodah ni olimpijska disciplina. Ali se vam zdi, da ste zaradi tega premalo medijsko izpostavljeni?

Da, veliko premalo. Zdi se mi, da smo premalo cenjeni glede na to, koliko truda vložimo v to. Ne predstavljam si, da bi kaj delal drugače, če bi bil to olimpijski šport. Tudi konkurenca je zelo močna. Letos je bilo na svetovnem prvenstvu več kot 30 držav. V nekaterih olimpijskih športih jih ni toliko. To me malo moti, ampak ne morem ničesar spremeniti.

Anže Urankar se zelo dobro znajde v mirnovodaškem čolnu. Se bo preizkusil tudi v kajak krosu, ki je postal olimpijska disciplina? Foto: Bojan Puhek

Kajak kros je nova olimpijska disciplina. Ali vas to zanima?

Prav veliko o tem še nisem razmišljal, ampak mi je v zadnjem mesecu nekaj ljudi reklo, naj poskusim. Morda bi se lahko v tem preizkusil. Moti me, ker si umikajo vrata in prihaja tudi do spornih sodniških odločitev. V naši disciplini tega ni. Šteje samo čas oziroma ura. Pri tem pa ni vse odvisno samo od tebe, ampak tudi od sodnika. Ne vem, ali bi to dobro prenesel, še posebej ker tega nisem vajen. Sicer se rad usedem v "plastiko" (plastičen čoln, op. p.) in veslam. Puščam si odprta vrata, ampak zaradi tega ne bi postavil spusta na divjih vodah na stran. Vse je odvisno tudi od terminov tekmovanj. Zagotovo nisem rekel ne.

Ali ste se kdaj že preizkusili v tej disciplini?

Mislim, da smo na začetku štartali kakšen svetovni pokal v Tacnu. Sicer je super, ko se štirje skupaj poženejo po progi.

