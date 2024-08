Za konec sprinterskega SP zadišalo po slovenski medalji

Zadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Samarkandu v Uzbekistanu se je od slovenskih predstavnikov s četrtim mestom najbolj izkazal mešani četverec na 500-metrski razdalji, v katerem so veslali Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit.

Slovenski ekipi je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Samarkandu v treh tekmovalnih dneh zmanjkal kanček tekmovalne sreče, saj sta dva slovenska čolna končala tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu. Pri obeh četrtih mestih sta bila soudeležena Mia Medved in Rok Šmit. V soboto v mešanem kajakaškem dvojcu na 500 metrov, v nedeljo pa skupaj z Anjo Osterman in Anžetom Urankarjem še v mešanem četvercu na 500 metrov.

Slovenski četverec je bil sploh prvič na startu svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v zgodovini. Sobotni kvalifikacijski nastop na 500 metrov se jim ni izšel povsem po načrtih, a je bilo dovolj za neposredno uvrstitev v finale, kjer so za pol sekunde zaostali za bronom.

Naslov svetovnih prvakov so si priveslali beloruski tekmovalci, ki sicer nastopajo pod nevtralno zastavo, Nadzeja Kušner, Volha Kudženka, Vladislav Kravec in Dmitri Natinčik. Srebro je pripadlo Madžarom Lauri Ujfalvi, Emese Kohalmi, Marku Opavszkemu in Gergelyju Baloghu, bron pa so osvojili Portugalci Teresa Portela, Fernando Pimenta, Messias Baptista in Francisca Laia.

Dvajset minut pred tem je Anže Urankar veslal v finalu kajakašev na 200-metrski razdalji. Tekmovalec ljubljanskega kluba, ki je preteklo soboto postal posamični in ekipni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah v Španiji, je uspešno presedlal v mirnovodaški čoln in izenačeno finalno preizkušnjo končal na petem mestu. Svetovni prvak je postal Portugalec Messias Baptista, drugo mesto je osvojil Poljak Jakub Stepun, tretje pa Španec Carlos Garrotte.

Anja Osterman in Mia Medved sta poskušali ponoviti uspeh z evropskega prvenstva v Szegedu, toda ... Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V finalu ženskih kajakaških dvojcev na 200 metrov sta Anja Osterman in Mia Medved poskušali ponoviti uspeh z evropskega prvenstva v Szegedu, kjer sta stali na zmagovalnem odru, vendar sta tokratno finalno preizkušnjo končali na sedmem mestu z nekaj manj kot dvema sekundama zaostanka za vodilno dvojico finala. Zmagali sta Rusinji, ki veslata pod nevtralno zastavo, Svetlana Černigovska in Anastasia Dolgova, drugi sta bili Portugalki Teresa Portela in Francisca Laia, tretji pa Belorusinji pod nevtralno zastavo Volha Kudženka in Marina Litvinčuk.

Špela Ponomarenko Janić je sodila v krog favoritinj na 200-metrski razdalji, vendar pa po nekaj težavah na startu nato ni ujela najhitrejših tekmic, tako da je tekmovanje končala na osmem mestu. Zmagala je Ukrajinka Ljudmila Kuklinovska, druga je bila Anastasija Dolgova, ki vesla pod nevtralno zastavo, tretja pa Danka Bolette Nyvang Iversen.

Ob koncu dneva je Ana Šteblaj 5000-metrsko preizkušnjo kajakašic končala na sedmem mestu. Na najdaljši razdalji je zmagala Madžarka Emese Kohalmi, druga je bila Marina Litvinčuk, tretja pa Španka Miriam Vega.

Jošt Zakrajšek in bil deveti. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V močni konkurenci se je na 5000-metrski razdalji kajakašev pomeril Trzinec Jošt Zakrajšek in bil deveti. Zmagal je Danec Mads Brandt Pedersen, svetovni in evropski prvak v kajakaškem maratonu, drugi je bil Portugalec Fernando Pimenta, tretji pa Šved Joakim Lindberg.

Že zjutraj je v finalu B kajakašev na 500 metrov veslal Matevž Manfreda. Srebrni z letošnjega evropskega prvenstva do 23 let v tej disciplini je tokrat v cilj prišel kot deveti, kar je pomenilo končno 18. mesto.

