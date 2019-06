Hrvat ni imel prave konkurence, slavil tudi dvojni dvojec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski veslači so v sobotnih finalih na tradicionalni že 64. junijski mednarodni regati na Bledu dosegli tri zmage. V članski konkurenci je bil najboljši Rajko Hrvat med skifisti, Nik Krebs in Miha Aljančič pa sta zmagala med dvojnimi dvojci.

Hrvat, sicer lahki skifist, na Bledu ni imel prave konkurence, pa čeprav je veslal v odprti kategoriji. Še najbolj se mu je približal Hrvat Luka Baričević, ki pa je zaostal osem sekund.

Krebs in Aljančič pa sta se morala za zmago potruditi v slovenskem obračunu z Jako Malešičem in Alešem Jalnom. Na koncu je razlika znašala dobri dve sekundi in pol. Najboljši čoln Bolgarije na tretjem mestu se v boj za sam vrh ni vmešal.

V mladinski konkurenci so Slovenke Pia Gruškovnjak, Lea Hren in Jera Vovk zasedle prva tri mesta v skifu, med mladinci je bil Semen Kravčuk tretji.

Na regati nastopa 460 veslačev iz 15 držav. Nedeljski finali se bodo začeli ob 8. uri.

