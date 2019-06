Rajko Hrvat na EP do šestega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izolčan, ki je v soboto potarnal nad zdravjem, že v startu ni uspel najti priključka z najboljšimi. Na polovici proge je bil že v drugi skupini čolnov s Hrvatom Luko Radonićem in Britancem Jamiejem Copusem, ki jim je ostal boj za četrto mesto.

V ospredju so se za različne barve kolajn udarili Madžar Galambos, Poljak Artur Mikolajczewski in Italijan Martino Goretti, na koncu pa so prav v tem vrstnem redu prišli v cilj, saj je imel Madžar v zadnji četrtini proge več moči od Poljaka.

"Spet sem imel težave z dihanjem. Seveda sem se boril, kar se je dalo, a po 500 metrih je bilo jasno, da v takem stanju več ni realno. Prepričan sem, da bi se zdrav boril vsaj za četrto mesto. Zdaj moram na preglede, da vidim točno, kaj se sploh dogaja," je po tekmi za povedal Hrvat, ki ga čez tri tedne čaka svetovni pokal v Poznanju, nastop pa je zaradi zdravstvenega stanja seveda še pod vprašajem.

