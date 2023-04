Toni Vodišek odhaja z dvignjeno glavo

"V polfinalu sem dosegel zmago in mi je tako malo manjkalo do preboja v boj za končno zmago. Na koncu sem imel malo slabši start in tja nisem prišel. Nekaj sem se naučil na tej tekmi. Slabe stvari, ki sem jih delal na tekmovanju, bom popravil. Z dvignjeno glavo odhajam s tekmovanja in se bom pripravil za naslednje tekmovanje, ki bo v Hyeresu v Franciji," je sporočil Vodišek.

Šesti je bil po predzadnjem dnevu tekmovanj, ko je izgubil dve mesti, v četrtek je bil še četrti, pred tem je dan končal na tretjem mestu, v uvodnem pa si je delil prvo mesto.

Zmagal je Singapurec Maximilian Maeder. Lani je na svetovnem prvenstvu na drugem mestu zaostal za Vodiškom, a je Slovenca na lanskem odprtem EP premagal. Tokrat sta se Maeder in Vodišek pomerila v enem od dveh polfinalnih tekem, boljši je bil Singapurec.

Ta je nato v finalu premagal Britanca Connorja Bainbridgea. Bronast na SP leta 2019 in leta 2020 na EP je v finale deseterice prišel na drugem mestu za Maederjem. Tretji je tekmovanje končal Francoz Axel Mazella, svetovni podprvak in evropski prvak leta 2021.

Mrak-Božič na 18. mestu

Vodišek je bil edini slovenski predstavnik v finalnih regatah za medalje, ostali so končali že v petek. V mešanem razredu 470 sta Tina Mrak in Jakob Božič zasedla 18. mesto (122) in izgubila tri mesta. Mladinca Mija Škerlavaj in Martin Fras sta bila 59. (209) med 72 posadkami. Med 53 kajtarkami je bila sestra Tonija Vodiška Marina na 36. mestu (150).

Na 51. mestu je bil v razredu ilca 7 med 184 tekmovalci Žan Luka Zelko. Mariborski olimpijec iz Tokia je osvojil 248 točk. V tem razredu je med 107 jadralkami Lin Pletikos s 138 točkami na 56. mestu. Lina Eržen, bronasta s prejšnjega evropskega mladinskega prvenstva, je v iQFOilu osvojila 63. mesto (232) med 98 tekmovalkami, na 114. mestu pa je med 136 jadralci v istem razredu končal Val Eržen (339).

Na pokalu princese Sofie je nastopilo 1259 jadralk in jadralcev iz 66 držav.