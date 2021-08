Zaradi povzročanja škode moštvu sta se Vinales in Yamaha dokončno razšla

Potem ko je vodstvo motociklistične ekipe Yamaha suspendiralo svojega dirkača v razredu motoGP Mavericka Vinalesa in ni nastopil na zadnji dirki v Avstriji, so zdaj iz moštva sporočili, da so dokončno predčasno končali sodelovanje in da Španec ni več član moštva.

V ekipi so sicer že prej sporočili, da Vinales pogodbe, ki bi se iztekla leta 2022, ne bo opravil do konca, temveč bo za Yamaho vozil le še do konca te sezone. Toda po dogodkih na prvi od dveh dirk v Spielbergu, ko so v moštvu Vinalesu očitali namerno uničevanje motocikla oziroma delovanje v škodo moštva, so zdaj sprejeli odločitev o hitrem koncu pogodbe.

Vinales si je za naslednjo sezono že našel nove delodajalce, podpisal je pogodbo z Aprilio, za zdaj pa ni znano, kakšen bo njegov status do konca letošnje.

Direktor Yamahe: Nadaljevanje sodelovanja ni bilo mogoče

"Žal je po zadnjih dogodkih v Avstriji postalo jasno, da nadaljevanje sodelovanja ne bo mogoče. Po pogovoru z dirkačem smo se odločili, da bo najbolje, če se razidemo takoj. Po eni strani bo tako dirkač dobil proste roke pri izbiri nadaljevanja svoje poti, mi pa se bomo osredotočili na nadaljevanje sezone z rezervnim voznikom, ki pa ga še nismo izbrali," je za spletno stran tekmovanja dejal izvršni direktor ekipe Lin Jarvis.

"Že po Assnu smo se dogovorili, da pogodbe ne bomo dokončali, dogodki na dirki za VN Štajerske pa se niso razvili, kot smo upali. Spoznali smo, da bomo končali skupno pot. Hvaležen sem Yamahi za ponujeno priložnost in podporo v teh štirih letih in pol. S ponosom gledam na skupne dosežke v tem obdobju," pa je o tej temi dejal Vinales.