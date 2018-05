Žagar sedmi na uvodu letošnje serije grand prix

Žagarju v drugo ni šlo tako dobro, saj se po slabem startu iz pozicije B, druge od notranjega roba, v vseh štirih krogih ni uspel prebiti naprej. Čeprav je ves čas napadal Danca Nickija Pedersena, ki je nastopil s poškodovano roko, je na koncu danski veteran v cilj privozil za pol motorja dolžine pred Žagarjem in slednji je ostal brez točk.

Nič bolje mu ni šlo niti v naslednjem nastopu, ko je kljub boljšemu startu sicer vozil na tretjem mestu, po napaki v zadnjem krogu pa ga je prehitel še Danec Niels Kristian Iversen in Žagar je še v drugo vknjižil ničlo. V trinajsti vožnji je precej bolje potegnil s starta in po zunanji strani ovala vztrajal tako dolgo, da je v drugem krogu suvereno prevzel vodstvo, ki ga ni več pustil iz rok. Za nove tri točke in drugo zmago na dirki je pustil za seboj ameriško legendo Grega Hancocka ter visoko leteča domačina, Patryka Dudka ter Bartosza Zmarzlika.

Za napredovanje v polfinalni vožnji je sedaj v zadnjem nastopu nujno potreboval še eno zmago. Dobro je izkoristil dobro notranjo startno pozicijo, zaprl vse možnosti, da bi ga kdo od tekmecev prehitel in do konca štirih krogov nabral še celo nekaj prednost pred obema favoriziranima Rusoma, Emilom Sayfutdinovim ter Artemom Laguto.

Svetovni prvak Jason Doyle se presenetljivo ni uvrstil med najboljših osem. Foto: Reuters

Med najboljšo osmerico ni bilo svetovnega prvaka

Devet točk je tako zadostovalo za prvi polfinale v letošnji sezoni. Žagar je na račun treh zmag iz rednega dela dirke pred polfinali zasedal peto mesto, med najboljšo osmerico pa se presenetljivo v Varšavi nista uvrstila niti aktualni svetovni prvak Avstralec Jason Doyle, ki je zbral vsega pet točk, niti Hancock, ki mu je za ta uspeh manjkala zgolj točka.

Žagar je startno mesto v polfinalu izbiral kot tretji in si izbral tudi tretji, položaj C, iz katerega je pred tem privozil ničlo, v dvajsetih vožnjah pa so ostali vozniki iz tega mesta privozili spodobnih šest zmag. Žagar je solidno startal, iz prvega zavoja privozil kot tretji, se nekaj časa celo boril z Britancem Taiem Woffindnom za drugo mesto, ki bi ga pripeljalo v veliki finale, a je bil nekdanji svetovni prvak z avstralskimi koreninami boljši od člana AMTK Ljubljana, ki je imel sicer solidno hitrost in je poizkušal še z nekaj linijami, da bi se prebil v ospredje, na koncu pa moral priznati še premoč domačina Zmarzlika.

Sledi selitev na Češko

S tem je uvodno dirko zaključil na sedmem mestu, z navdihujočimi devetimi točkami, ki so prav gotovo dober obet in start v sezono, od katere pričakuje še več kot od lanske, ko je z dvema zmagama na VN pristal na končnem sedmem mestu.

Naslednja dirka in nova priložnost za Žagarjev vzpon na stopničke bo že čez dva tedna, ko bo na stadionu Marketa v Pragi preizkušnja za VN Češke.